Amasya'nın Taşova İlçe Kaymakamı Efe Kılıç Göreve Başladı

Amasya'nın Taşova İlçe Kaymakamı Efe Kılıç, görevine başladı.

108. Dönem Kaymakamlık Kursu'nu başarıyla tamamlayan 12'si kadın toplam 99 kaymakam adayı 14 Eylül Perşembe günü kura çekmiş ve Taşova Kaymakamlığına Samsun Valiliği Kaymakam Adayı Efe Kılıç atanmıştı. Kaymakam Kılıç'ı Hükümet Konağı önünde ilçede görev yapan kurum amirleri ve kaymakamlık personeli karşıladı.

Kaymakamı Efe Kılıç kimdir?

Tokat ili Turhal ilçesinde 23 Ocak 1989 tarihinde doğdu. Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünden 2012 yılında mezun oldu. Maliye Bakanlığı ve Sosyal Güvenlik Kurumunda 6 yıl süreyle görev yaptı. 2019 yılında açılan 108. Dönem Kaymakam Adaylığı sınavını kazanarak 2020 yılında mesleğe intisap etti. Sırasıyla kaymakam refikliği, mülkiye teftiş ve vekalet stajlarını tamamlayarak 6 ay süreyle İngiltere'de yabancı dil eğitimi aldı. Kaymakamlık kursunu başarı ile tamamlayarak 18 Eylül tarihli bakanlık onayı ile Taşova'daki görevine başladı. - AMASYA