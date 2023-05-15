Amasya'da AK Parti 2, CHP 1 milletvekili çıkardı

AMASYA'da 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde AK Parti 2, CHP 1 milletvekilliği elde etti.

Seçmen sayısının 264 bin 456 olduğu Amasya'da 244 bin 293 seçmen sandık başına gitti. İl Seçim Kurulu'nun kesin sonuçlarına göre kullanılan oyların 238 bin 605'i geçerli sayılırken, 5 bin 688 oy geçersiz oldu. 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde AK Parti 93 bin 343 ve CHP 70 bin 675, MHP ise 39 bin 993 oy aldı. Seçim sonuçlarına göre AK Parti'den Haluk İpek (60), Hasan Çilez (49) ve CHP'den Reşat Karagöz (47) milletvekili oldu. Amasya'da Cumhur İttifakı 140 bin 578 oy alırken Millet İttifakı 87 bin 668 oy aldı.

?1975 yılında Amasya'da doğdu. Lise mezunu. CHP Gençlik Kolları, Merkez İlçe Başkanlığı ve Amasya İl Başkanı olarak görev yaptı. Ticaretle uğraşan Karagöz, evli ve iki çocuk babası.