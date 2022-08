'Engelsiz CİMER' artık işitme ve konuşma engellilerin de hizmetinde

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından hayata geçirilen "Engelsiz CİMER" uygulaması kapsamında, görme engellilerin ardından işitme ve konuşma engelli vatandaşlar da 1 Eylül itibarıyla CİMER'e başvuru yapabilecek.

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, engelli vatandaşların tüm hak ve imkanlardan eşit biçimde faydalanarak, kamu kurumlarına, toplumsal hizmetlere, bilgiye, iletişim araçları ve mecralarına kolaylıkla ulaşmasına büyük önem verdiklerini vurguladı.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine geçilmesinin ardından dünyanın en büyük kamuoyu iletişim platformu olan Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezinin (CİMER), vatandaşların her konuda görüşlerini, fikirlerini, talep ve beklentilerini iletebileceği çok önemli bir kamu hizmeti ağı olduğunu belirten Altun, CİMER'in milletle devlet arasındaki köprüyü güçlendirmeye ve vatandaşların önündeki engelleri kaldırmaya devam ettiğini aktardı.

2022 Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programında yer alan, "Demokrasinin standartlarını yükseltmek için millet-devlet ilişkisini güçlendirecek yeni mekanizmalar oluşturma" hedefi doğrultusunda işitme, konuşma ve görme engelli vatandaşların CİMER'e erişilebilirliklerini temin etmek üzere "Engelsiz CİMER" projesini hayata geçirdiklerini anlatan Altun, bu kapsamda ilk aşamada Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile yapılan çalışmalar sonucunda, bu yılın başından itibaren CİMER'in görme engelli vatandaşlar için erişilebilir hale getirildiğini belirtti.

3 milyon kişinin CİMER'e erişimi kolay hale getirildi

İçişleri Bakanlığı 112 Acil Çağrı Merkezi ile ortak yürütülen çalışmalar neticesinde, işitme ve konuşma engelli vatandaşların görüntülü olarak CİMER'e başvuru yapmalarına yönelik çalışmaların da tamamlandığını bildiren Fahrettin Altun, şunları kaydetti:

"Engelsiz yaşam, engelsiz erişim, engelsiz iletişim… Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın özel bir ihtimam gösterdiği ve her zaman desteklediği engelli kardeşlerimizin hayatlarını kolaylaştırmak için yaptığımız çalışmalara her geçen gün yenilerini ekliyoruz. 'Engelsiz CİMER' parolasıyla daha önce görme engelli vatandaşlarımız için hayata geçirdiğimiz uygulamayı şimdi de işitme ve konuşma engelli vatandaşlarımız için güncelledik. Yarından itibaren işitme ve konuşma engelli vatandaşlarımız da CİMER'e kolaylıkla başvuru yapabilecek. İşitme ve konuşma engelli vatandaşlarımız CİMER'e 'Engelsiz 112 Acil mobil' uygulaması aracılığıyla başvuru yapabilecek ve kendilerine verilen cevaplara yine bu uygulama sayesinde kolayca erişebilecek. İşitme ve konuşma engelli vatandaşlarımızın görüntülü olarak başvurularına verilen cevaplar, yine görüntülü olarak işaret dili tercümanları tarafından kendilerine tercüme edilecek. Böylelikle görme, işitme ve konuşma engelli vatandaşlarımız her türlü şikayet, talep, görüş-öneri, istek, bilgi edinme ve teşekkür amaçlı başvurularını CİMER üzerinden rahatlıkla yapabilecek."

Engelsiz CİMER ile geçen yıl yaklaşık 6 milyon başvuru yapılan CİMER'in, görme, işitme ve konuşma engelli vatandaşlara daha etkin, hızlı, kaliteli ve güvenilir kamu hizmeti sunulmasına katkı sağlanacağını belirten Altun, "Devletimiz bundan sonraki faaliyetlerinde de millet-devlet birlikteliğini güçlendirmeye yönelik prensibini merkeze alarak bu yöndeki çalışmalarını sürdürmeye devam edecek. Söz konusu uygulamanın vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.