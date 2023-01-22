Altınok'tan Kars-Erzurum turistik ekspresi müjdesi

AK Parti Erzurum Milletvekili ve Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı Parlamenter Asamblesi Türk Grubu Başkanı Selami Altınok, Kars ile Erzurum arasında turistik tren seferlerinin başladığını söyledi.

AK Parti Erzurum Milletvekili ve Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı Parlamenter Asamblesi Türk Grubu Başkanı Selami Altınok, Kars ile Erzurum arasında turistik tren seferlerinin başladığını söyledi.

AK Parti Erzurum Milletvekili ve Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı Parlamenter Asamblesi Türk Grubu Başkanı Selami Altınok yaptığı açıklamada, tren seferlerinin kış döneminde Kars-Erzurum arasında artan turistik yolcu talebinin karşılanabilmesi amacıyla başlatıldığını belirterek, "Yolcu treni seferleri, sömestr tatili başlangıç tarihi olan 21 Ocak ile 5 Şubat tarihleri arasında her gün ve Şubat ayı içerisindeki diğer Cumartesi ve Pazar günlerinde düzenlenecek. Yolcu talebi ve tren doluluklarına bağlı olarak sefer sayıları artırılabilecektir." dedi.

Turistik tren seferleri Kars-Erzurum arasında bir gidiş, bir geliş olmak üzere günde iki sefer düzenlenecek. Kars'tan kalkış saati 07: 20 olan ilk trenin Erzurum'a tahmini varış saati 11: 10 olarak öngörülüyor. İkinci seferin Erzurum'dan kalkış saati ise 14: 55 olacak. Kars'a 18.45'te varması beklenen tren her iki parkurda da sadece Sarıkamış istasyonunda duruş yapacak.

Turistik seferlerin ilgi göreceğini düşündüklerini belirten AK Parti Erzurum Milletvekili ve Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı Parlamenter Asamblesi Türk Grubu Başkanı Selami Altınok, "Vatandaşlarımızın sömestr boyunca çocuklarıyla güzel bir yolculuk keyfi yaşayacaklarını umuyoruz. Seferlerin düzenleneceği söz konusu trenin teşkilatı 1 jeneratör ve 4 pulman vagondan oluşuyor. Böylece yolcu kapasitesi 234 kişi olacak ve bilet satışları mobil uygulama, internet ve gişelerden yapılacak." dedi. - ERZURUM