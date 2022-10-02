Altılı Masa'nın İkinci Tur İlk Görüşmesi Yaklaşık 7 Saat Sürdü Politika Haberleri Atılı Masa’nın CHP ev sahipliğinde yapılan ikinci tur ilk görüşmesi sona erdi. Görüşme, yaklaşık 7 saat sürdü. Atılı Masa'nın CHP ev sahipliğinde yapılan ikinci tur ilk görüşmesi sona erdi. Görüşme, yaklaşık 7 saat sürdü. Altılı Masa'nın, Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem vaadiyle 13 Şubat 2022 tarihinde başlattığı görüşmelerin ilk tur çalışmaları, Saadet Partisi ev sahipliğinde 21 Ağustos 2022 tarihinde tamamlanmıştı. CHP, İyi Parti, Saadet Partisi, DEVA Partisi, Gelecek Partisi ve Demokrat Parti'nin oluşturduğu Altılı Masa'nın ikinci tur görüşmelerine bugün başlandı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ev sahipliğinde yapılan ilk görüşme, saat 14: 11'de başladı. Kılıçdaroğlu'nun CHP Genel Merkezi'ndeki makam odasında yapılan toplantı sürerken saat 18: 33'te altı liderin ortak yazılı açıklaması paylaşıldı. Ortak açıklanın ardından, CHP Genel Merkezi'nden ilk olarak saat 20: 49'da İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener çıktı. Akşener'in ardından sırasıyla Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, CHP Genel Merkezi'nden ayrıldı. Görüşme yaklaşık 7 saat sürdü. Kaynak: ANKA / Politika Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem Cumhuriyet Halk Partisi İYİ Parti Sp Politika Güncel Haberler

Haberler ›› Politika ›› Altılı Masa'nın İkinci Tur İlk Görüşmesi Yaklaşık 7 Saat Sürdü - Haberler

Bu haber ANKA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. ANKA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı ANKA kurumudur.