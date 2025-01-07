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Altan Tan'dan Hatimoğulları'nın "Her yer Gazze olur" sözlerine sert tepki: Tam bir felaket

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Haberler.com'a konuk olan siyasetçi Altan Tan, İmralı görüşmesinin ardından Tülay Hatimoğulları'nın "Ya pozitif bir şekilde kırılma gerçekleşecek, barışı inşa edeceğiz ya da her yer Gazze olacak." sözlerine sert tepki gösterdi. Tan, "Tam bir felaket. Bu hanımefendi kimdir, nereden geldi, kimi temsil ediyor? Gayet açık bir ifade. Allah Kürtlere acısın." dedi.

Siyasetçi Altan Tan, Haberler.com'da yayınlanan programın moderatörü Melis Yaşar'ın sorularını cevapladı. DEM Parti heyetinin İmralı'da terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan ile görüşmesinin ardından yaşanan gelişmelere ilişkin Tülay Hatimoğulları'nın, "Bu tarihsel kırılmada ya pozitif bir şekilde kırılma gerçekleşecek barışı inşa edeceğiz ya negatif yönde kırılmalar gerçekleşecek ve her yer Gazze olacak." sözlerine bir tepki de Altan Tan'dan geldi.

"TAM BİR FELAKET"

Altan Tan, Hatimoğulları'nın tehdit gibi açıklamalarını, "Tam bir felaket" olarak nitelendirdi. Tan, "Yani ciddiye alıp ciddi bir cevap mı vereyim Yoksa hiç ciddiye almayıp, ironiyle mi yaklaşayım? İnanın kararsızım. Bu hanımefendi kimdir, nereden geldi, kimi temsil ediyor, kim getirdi?" diye konuştu.

"HATİMOĞULLARI 'ZEKİ ARSUZİ'NİN TORUNLARIYIZ' DİYEN BİR SİYASETÇİ"

Eleştirilerini derinleştiren Tan, "Tülay Hanım benim bildiğim kadarıyla Baas Partisi'nin üç kurucusundan biri olan İskenderun Arsuzluğu hemşehrisi Nusayri Kemal Arsuzi'ye methiyeler dizen, 'Biz Zeki Arsuzi'nin torunlarıyız' diyen bir siyasetçi. Bu 'Her yer Gazze olacak' ifadesi, neresi olacak? Samandağ mı olacak, Arsuz mu olacak? Orası da olmasın. Orası da bizim vatan toprağımız. Bizim kardeşlerimiz. Ama kim adına, ne adına konuşuyor?" ifadelerini kullandı.

"ALLAH KÜRTLERE ACISIN"

"Niye böyle konuşuyor böyle bir bir günde?" diyen Tan, Hatimoğulları'nın sözlerinin gayet net ve yoruma kapalı bir anlam içerdiğini ifade etti. Tan, "'Ağzımdan kaçtı' diyebilecek veya hafife alınacak bir ifade değil. Gayet açık bir ifade. Onun için Allah Kürtlere acısın." şeklinde konuştu.

TÜLAY HATİMOĞULLARI NE DEMİŞTİ?

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, İmralı'da yapılan görüşmelere ilişkin, "Bu tarihsel kırılmada ya pozitif bir şekilde kırılma gerçekleşecek barışı inşa edeceğiz ya negatif yönde kırılmalar gerçekleşecek ve her yer Gazze olacak. O nedenle devlet aklına biz buradan seslenmek istiyoruz. İmralı'da gerçekleşen bu görüşme yetmez, İmralı kapıları açılmalıdır, Öcalan'ın barış için, sadece Türkiye barışı değil bütün Orta Doğu barışı için de çalışabileceği fiziki koşulların sağlanması gerekir." ifadelerini kullanmıştı.

Altan Tan'dan Hatimoğulları'nın
Haberler.com / Çağla Taşçı - Politika
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