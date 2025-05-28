Almanya, Hızlı Vatandaşlık Uygulamasını Sona Erdiriyor

Almanya, Hızlı Vatandaşlık Uygulamasını Sona Erdiriyor
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Almanya'daki koalisyon hükümeti, 3 yılda vatandaşlık kazanımını sona erdiren düzenleme ve koruma statüsündeki mültecilerin aile birleşiminin 2 yıl askıya alınmasına karar verdi. Bununla birlikte, vatandaşlık süresi en az 5 yıl olacak.

Almanya'da koalisyon hükümeti, 3 yılda Alman vatandaşlığı kazanılması uygulamasını sona erdiren ve koruma statüsündeki mültecilerin aile birleşimini 2 yıl süreyle askıya alan iki düzenlemeyi kabul etti.

Almanya'daki Hristiyan Birlik Partileri (CDU/CSU) ile Sosyal Demokrat Parti'den oluşan koalisyon hükümeti, iyi uyum sağlayanlara 3 yılda Almanya vatandaşlığı verilmesini içeren 'hızlı vatandaşlık' düzenlemesinin iptal edilmesini kararlaştırdı. Kabine, ayrıca koruma statüsündeki mültecilerin aile birleşimini de 2 yıl süreyle askıya aldı.

Hızlandırılmış vatandaşlık uygulamasını sona erdiren tasarının Federal Meclis'ten geçmesi halinde Almanya vatandaşlığı artık 3 yıl yerine en erken 5 yılda verilecek.

Kabinede kabul edilen ikinci düzenlemeye göre ise koruma statüsündeki mültecileri kapsıyor. Düzenlemenin Federal Meclis'te yasalaşması halinde Almanya'ya sığınan ve savaş bölgesinden geldikleri için geri gönderilmeyen 'ikincil koruma statüsünde' olanlara yanlarına eş ve çocukları ile yakınlarını almalarına 2 yıl izin verilmeyecek.

İki düzenlemenin Federal Meclis tarafından temmuz ayına kadar onaylanıp yasalaşması bekleniyor. - BERLİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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