Almanya, Fransa ve Polonya Dışişleri Bakanları Rusya'ya Karşı Ortak Mesaj Verdi

Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul, Fransız ve Polonyalı mevkidaşlarıyla başkent Varşova'da yaptığı toplantının ardından "Rusya, kararlılığımızı sınamak ve kargaşa çıkarmak istiyor. Bu tehlikeli bir durumdur. Birlikte cevap verilmesi gerekir ve cevabımız çok nettir. NATO her zaman tetiktedir, her zaman harekete geçmeye hazırdır ve ittifak alanımızın her santimetresini koruyacaktır" dedi.

Polonya Dışişleri Bakanı Radoslaw Sikorski, Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot ve Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul, başkent Varşova'da bir araya geldi. Weimar Üçgeni ülkelerinin dışişleri bakanlarının görüşmesine Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha da katıldı. Görüşmenin ana gündeminde Rusya'nın Polonya ve Estonya hava sahasına yönelik ihlalleri yer aldı. Bakanlar, Rus provokasyonlarına karşı koyma ve Avrupa güvenliğini güçlendirme konularını da ele alırken, NATO'nun doğu kanadındaki hava savunmasının Fransız ve Alman savaş uçaklarıyla güçlendirilmesinin önemine de vurgu yaptı. Toplantıda ayrıca Moldova'daki cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları da görüşüldü.

Rusya'ya yaptırımların güçlendirilmesi vurgusu

Görüşmelerin ardından düzenlenen basın toplantısında ilk sözü alan Polonya Dışişleri Bakanı Sikorski, Rusya'nın Polonya ve Estonya'ya yönelik kışkırtmalarının endişe verici olduğunu belirterek, Moskova'nın çatışma arayışında olduğunu belirtti. Sikorski, "Yaptırımların güçlendirilmesinin Rusya'nın eylemlerini sınırlamanın anahtarı olduğu konusunda anlaştık" diye konuştu. Polonyalı Bakan Sikorski, Rus saldırganlığına karşı mücadelesinde Ukrayna'ya kapsamlı desteğin devam edeceğini de vurguladı.

"NATO her zaman tetikte ve hazırdır"

Almanya Dışişleri Bakanı Wadephul da ortak basın toplantısında yaptığı açıklamada, Rusya'nın ihlallerine değinerek, "Eylemler tesadüf değildir. Aksine hava sahamızı ve kritik altyapımızı bir bütün olarak etkileyen bir eylemin parçasıdır. Rusya, kararlılığımızı sınamak ve kargaşa çıkarmak istiyor. Bu tehlikeli bir durumdur. Birlikte cevap verilmesi gerekir ve cevabımız çok nettir. NATO her zaman tetiktedir, her zaman harekete geçmeye hazırdır ve ittifak alanımızın her santimetresini koruyacaktır" dedi.

Wadephul, "Hiçbir üye ülke bu tehditle tek başına baş başa bırakılmayacaktır. Daha hızlı tepki verebilmek ve sistemlerimizi daha sıkı bir şekilde birbirine bağlamak zorundayız. Bu, NATO'nun doğu kanadının savunması için merkezi bir konudur ve Avrupa'nın korunması için tüm gücümüzle çalışacağız" diye konuştu. Johann Wadephul, artan insansız hava araçları (İHA) ihlalleri nedeniyle Avrupa Birliği ile NATO'nun daha fazla iş birliği yapması gerektiğinin altını da çizdi.

Weimar üçgeni 1992 yılında Almanya, Fransa ve Polonya arasında uluslararası iş birliği için kurulmuştu. - VARŞOVA