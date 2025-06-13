Almanya, Fransa ve İngiltere Liderleri İsrail'in Saldırılarını Görüştü

Almanya, Fransa ve İngiltere Liderleri İsrail'in Saldırılarını Görüştü
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Birleşik Krallık Başbakanı Keir Starmer, yaptıkları telefon görüşmesinde İsrail'in İran'a yönelik saldırılarını ve İran'ın olası askeri yanıtını ele aldı.

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Birleşik Krallık Başbakanı Keir Starmer gerçekleştirdikleri telefon görüşmesinde İsrail'in saldırısı sonrası yaşanan gelişmeleri görüştü.

Almanya Hükümet Sözcüsü Stefan Kornelius yaptığı yazılı açıklamada, Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve İngiltere Başbakanı Keir Starmer'ın telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini bildirdi. Kornelius, liderlerin görüşmede İsrail'in İran'a yönelik saldırılarını ele aldıklarını açıkladı. Alman Sözcü Kornelius, "Liderler, İsrail'in İran'ın nükleer programına yönelik bugünkü saldırılarını ve İran'ın askeri yanıtını ele aldılar ve yakın temas halinde kalmaya karar verdiler" ifadelerini kullandı. - BERLİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
Suriye, Irak ve Ürdün hava sahasını kapattı

İsrail, İran'ı vurmak için kullanıyordu! 3 ülke hava sahasını kapattı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İran'dan intikam mesajı! Kırmızı bayrak göndere çekildi

Hamaney'in intikam yemini sonrası korkulan oldu! Göndere çektiler
Fenerbahçe'nin hazırlık maçındaki 6 rakibi belli oldu! Aralarında dev takımlar da var

Kanarya'nın 6 hazırlık maçı belli oldu! Aralarında dev takımlar da var
Trump: İsrail'in İran'a saldırısı mükemmeldi, dahası gelecek

Trump'tan bir tehdit daha: Saldırı mükemmeldi, devamı gelecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail'in İran saldırısına ilk tepki

Erdoğan'dan İsrail'in İran saldırısına ilk tepki
Bakan Uraloğlu: İran, Irak, Suriye ve Ürdün'e havayolu seferleri iptal edilmiştir

Seferler iptal edildi! Türkiye'den 4 ülkeye uçuş yok
Dar gelirli vatandaşın mezar tercihi de değişti

Artık mermer yok! Dar gelirli vatandaşın mezar tercihi de değişti
Sıcak havadan bunalan Yasemin Kay Allen, gece yarısı denize girdi

Sıcak havadan bunaldı, gece yarısı denize atladı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.