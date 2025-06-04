Almanya Federal Meclisi'nde İsrail Protestosu

Almanya Federal Meclisi'nde İsrail Protestosu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Almanya Federal Meclisi'nde bir oturum sırasında bir kadın, hükümetin İsrail politikalarını protesto etmek amacıyla sesini yükseltti. Güvenlik görevlileri protestocu kadını izleyici locasından zorla çıkarırken, Türk milletvekili Cansın Köktürk de Filistin yazılı tişörtü nedeniyle salondan çıkarıldı.

Almanya Federal Meclisi'nin bugünkü oturumunda seyirci locasındaki bir kişi İsrail'e verdiği destek nedeniyle Alman hükümetini protesto etmesinin ardından güvenlik görevlileri tarafından dışarı çıkarıldı.

Alman Federal Meclisi'nin (Bundestag), yerel saatle 13.00'te başlayan oturumuna protestolar damga vurdu. Oturuma katılan Alman Bakanlar, gündem konularını ele almadan önce milletvekillerinin sorularını yanıtladı. Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul'un İsrail- Gazze konulu bir soruyu cevapladığı sırada izleyici localarında oturan bir kadının sesi duyuldu. Wadephul'un konuşmasına ara verdiği esnada sesini yükselten kadın hükümetin İsrail politikasını eleştiren slogan attı. "Özgür Filistin" diye bağıran kadına güvenlik görevlileri müdahale etti. Protestocu kadın kısa sürede görevliler tarafından izleyici locasından zorla çıkarıldı.

Türk milletvekili

İzleyici locasındaki kadının protestosu öncesinde ise Türk kökenli Sol Parti milletvekili Cansın Köktürk'ün Filistin yazılı tişört giydiği için oturumu yöneten Meclis Başkanı Julia Klöckner tarafından salonu terk etmesi istendi. - BERLİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
İBB yolsuzluk soruşturmasında itirafçı olan iş insanı Murat İlbak tahliye edildi

Yolsuzluk soruşturmasında itirafçı olan ünlü iş insanına tahliye
İzmir Büyükşehir Belediye ile DİSK arasında anlaşma sağlandı

İzmir'de grev sona erdi! İşte krizi bitiren anlaşma
Küçük çocuk, yaralı annesinin başından bir an ayrılmadı

Yürek yakan kare! Annesinin başından bir an olsun ayrılmadı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ertan Yıldız'ı ifadesi ortaya çıktı! Tutuklanan Erdoğdu'ya büyük suçlama

Kilit ismin ifadesi ortaya çıktı! Tutuklanan Erdoğdu'ya büyük suçlama
Demet Özdemir'den baba ocağına duygusal ziyaret

Gören şaşırdı! İşte Demet Özdemir'in yıllardır merak edilen babası
İlkay'ın Galatasaray'dan istediği maaş ortaya çıktı

Gemileri yaktı geliyor! İşte Süper Lig devinden istediği maaş
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Hemşireliği bırakıp oto tamircisi oldu: Yılda 440 bin dolar kazanıyor

Hemşireliği bırakıp oto tamircisi oldu: Yılda 440 bin dolar kazanıyor
Hande Erçel arkadaşlarıyla mavi turda

Güzel oyuncu yaz sezonunu arkadaşlarıyla teknede açtı
Türkiye'nin en zengin kadınları arasında olan İpek Kıraç evlilik kararı aldı

Türkiye'nin en zengin kadını evleniyor! Gönlünü bir DJ'e kaptırdı
Milli sporcuya silah çekip, tekme tokat dövdüler

Milli sporcuya silah çekip, tekme tokat dövdüler
Bu böcek dünyanın sonunu getirebilir! Canlı getirene para ödülü veriliyor

Bu böcek dünyanın sonunu getirebilir! Canlı getirene para ödülü var
Fenerbahçe, Süper Lig'in yeni gözde kalecisi ile anlaşma sağladı

Fenerbahçe, Süper Lig'in yeni gözde kalecisi ile anlaşma sağladı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.