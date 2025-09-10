Almanya Dışişleri Bakanı Wadephul: 'Rusya'ya güçlü bir yanıt vereceğiz'

Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul, Hollanda Dışişleri Bakanı David van Weel ile Berlin'de düzenlediği basın toplantısında, Rusya'ya ait insansız hava araçlarının (İHA) Polonya hava sahasını ihlal etmesine tepki göstererek, "Rusya İHA saldırısıyla gerginliğin tırmanmasını kabul etti, buna net bir yanıt vermemiz gerekiyor, vereceğiz" diye konuştu.

Rusya'nın insansız hava araçları (İHA) ile Polonya ve NATO hava sahasını ihlal etmesine hem Almanya'dan hem de Hollanda'dan tepki geldi. Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul ile Hollanda Dışişleri Bakanı David van Weel Berlin'deki görüşmelerinin ardından ortak basın toplantısı düzenlendi. Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul, görüşmede Rusya'ya ait insansız hava araçlarının (İHA), Polonya ve NATO hava sahasını ihlal etmesi, İsrail'in Katar'ın başkenti Doha'da Hamas müzakere heyetine yönelik saldırısı başta olmak üzere uluslararası konular ile sınır güvenliği ve iki ülke ilişkilerini ele aldıklarını belirtti.

Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul, mevkidaşı van Weel ile Avrupa'nın güvenliği açısından zorlu bir dönemde bir araya geldiklerini belirterek, Rusya'ya ait insansız hava araçlarının Polonya hava sahasını ihlal etmesine değindi. Wadephul, "Rusya bu hareketiyle tehlikeli bir gerginliğin tırmanmasını kabul etti, yaşanan olayları ayrıntılı olarak analiz ediyoruz. Polonya'nın haklı olarak talep ettiği NATO Antlaşması'nın 4. maddesi uyarınca güvenlik istişareleri kapsamında bu konuyu derinlemesine ele alıyoruz. Bu konuyu bugün Brüksel'de ve ayrıca tüm NATO başkentlerinde görüşmeye devam edeceğiz ki dün gece yaşananlar da bunun gerekliliğini göstermiştir. Rusya'nın tehdidi öngörülebilir bir şekilde devam edecek. Bu tehdit açıktır. Moskova, 3 yıl sonra bile barış için ciddi müzakerelere hazır değil. Aksine, Kremlin Ukrayna'ya tüm gücüyle boyun eğdirmek istiyor. Buna karşı net bir yanıt vermemiz gerekiyor ve vereceğiz de" dedi.

Bu karşılığın Ukrayna'ya kararlı bir şekilde destek vermeyi de içerdiğini belirten Wadephul, "Aynı zamanda, yaptırım baskısını önemli ölçüde artırmayı da içeriyor. Bu konuda tamamen hemfikiriz. Bu, 19. yaptırımlar için hedefimizdir" ifadelerini kullandı.

"Rusya, NATO'nun topraklarını savunmak için tepki vereceğini bilmelidir"

Polonya'nın NATO antlaşmasının 4. Maddesi kapsamında istişare talebinde bulunmasını doğru bir karar olarak niteleyen Wadephul, "Elbette, bir NATO üye ülkesinin üzerinde Rus İHA'larını görmek yeni bir durum. Rusya, NATO'nun harekete geçme kabiliyetine sahip olduğunu ve topraklarını savunmak için tepki vereceğini bilmelidir. Ancak şu aşamada, nerede olduğumuzu, ne olduğunu, bunun hangi niyetle yapıldığını ayrıntılı bir şekilde analiz etmemiz ve benzer durumların tekrarlanmaması için dikkatli bir şekilde hazırlık yapmamız doğru olacaktır. Olayların gidişatı, NATO'nun harekete geçme kabiliyetine sahip olduğunu göstermiştir. NATO bir arada durmaktadır ve bu harekete geçme kabiliyeti ve ittifakın bu birlikteliği, NATO topraklarının asla ciddi bir saldırıya uğramamasını sağlayacak en iyi caydırıcı unsurdur" diye konuştu.

Wadephul, gazetecilerin Polonya'nın hava sahasının Rus İHA'ları tarafından ihlaline benzer bir durumun Almanya'nın başına gelmesi halinde nasıl bir cevap verileceğine ilişkin sorusuna, "Elbette Almanya hava sahasını savunmak için yasal imkanlarını kullanacaktır. Hava sahamızın bu şekilde kötüye kullanılmasına izin veremeyiz. Polonya'daki olay, buna yanıt verebilmemiz için yasal temelleri oluşturmak ve teknik imkanları hazır hale getirmek için acele etmemiz gerektiğini bir kez daha gösteriyor" dedi.

İsrail'in Doha'daki Hamas müzakere heyetine saldırısı

Almanya Dışişleri Bakanı Wadephul, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in, komisyonun İsrail'e ikili desteği durduracağını, ortaklık anlaşmasının ticari kısımları ve aşırılık yanlısı bakanlarla ilgili de yaptırım önereceğini duyurmasını da değerlendirdi. Johann Wadephul, "AB Komisyonu ile ortak anlayışımız, İsrail'in Gazze'deki savaşının kabul edilemez olduğu ve ilhak tehditlerinin de bir çözüm olamayacağı yönündedir. Komisyon başkanı önerilerinin ayrıntılarını üye ülkelerle görüşeceklerini açıkça belirtti. AB Dışişleri Bakanları çerçevesinde ilgili önlemler hakkında sürekli diyalog yürütüyoruz" şeklinde konuştu.

Wadephul, "İsrail'in Doha'daki saldırısı kabul edilemez. Saldırı, Katar'ın toprak egemenliğini ihlal etmiş ve tehlikeye atmıştır. Hepimizin rehinelerin serbest bırakılması için gösterdiği çabaları da tehlikeye atmıştır" ifadelerini kullandı.

"Rusya'nın Polonya hava sahasını ihlali kabul edilemez"

Hollanda Dışişleri Bakanı David van Weel de bu göreve geldikten sonra ilk yurt dışı ziyaretini Almanya'ya gerçekleştirdiğine dikkat çekerek, Alman mevkidaşı Wadephul ile görüşmesinde Rusya-Ukrayna savaşı, Rus İHA'larının Polonya hava sahasını ihlali, NATO'nun Rusya'ya vereceği yanıtı ve İsrail'in Katar'ın başkenti Doha'daki Hamas heyetine yönelik saldırısını ele aldıklarını belirtti. Hollanda Dışişleri Bakanı van Weel, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik savaşının sadece Ukrayna'nın egemenliği için değil, aynı zamanda Avrupa'nın istikrarı ve güvenliği için de bir tehdit olmaya devam ettiğini söyledi. David van Weel, "Bu sabah, NATO hava sahasına birkaç insansız hava aracı girdi. Bu hava sahası ihlali kabul edilemez. Neyse ki Polonya ve ortakları bu hava sahasını korudu. Bu, Rusya'nın tehdidinin nasıl giderek arttığını açıkça gösteriyor. Rusya'nın eylemlerini kabul edemeyiz ve bu nedenle Ukrayna'yı desteklemek için daha ne yapabileceğimizi sürekli olarak kendimize sormalıyız" diye konuştu.

"Bu, Rusya'nın NATO topraklarının egemenliğini ihlal etmesi anlamına geliyor"

Hollandalı Bakan David van Weel, "Bizim için bu, Rusya'nın NATO topraklarının egemenliğini ihlal etmesi anlamına geliyor ve eğer durum böyleyse, net bir cevap vermemiz gerekiyor. Polonya'nın bu son gelişmeler ışığında 4. maddeyi harekete geçirmesini tam olarak destekliyorum. Ardından bu durumu ayrıntılı olarak analiz edip NATO'nun atabileceği ve atacağı sonraki adımları değerlendireceğiz" dedi.

İsrail'in Gazze'yi işgal planı ve Doha'daki Hamas heyetine yönelik saldırısına ilişkin ise van Weel, "Derhal bir ateşkesin sağlanması gerektiği konusunda hemfikiriz. Kalan tüm rehinelerin koşulsuz olarak serbest bırakılması ve insani yardımın önemli ölçüde artırılması gerekir. Ancak o zaman kalıcı bir ateşkes sağlanabilir" dedi.

David van Weel, geçen ay İsrail'e yaptırımları artırma talebi koalisyon ortaklarınca engellenen Caspar Veldkamp'ın istifasının ardından Dışişleri Bakanlığı görevini üstlenmişti. - BERLİN