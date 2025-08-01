Almanya Dışişleri Bakanı'ndan Batı Şeria'daki Yerleşimcilere Sert Tepki

Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul, Batı Şeria'da yasa dışı yerleşimcilerin saldırılarına sert tepki göstererek, "Filistinlilere yönelik artan şiddet eylemleri münferit olaylar değil, açıkça belirtmek istiyorum bu tür eylemler suçtur, bunlar terör eylemidir" dedi.

Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul, Filistin topraklarına yaptığı ziyaretin ikinci gününde Batı Şeria'da yasa dışı yerleşimcilerin sık sık saldırılarına maruz kalan ve Hristiyanlardan oluşan Taybe köyünü ziyaret etti. Köy halkından yasa dışı İsrailli yerleşimcilerin saldırılarını dinleyen Wadephul, aşırılıkçı Yahudi yerleşimcilere sert tepki gösterdi. Wadephul, "Bunlar münferit olaylar değil. Bu tür eylemler daha sık yaşanıyor. Şunu açıkça belirtmek istiyorum. Bu tür eylemler suçtur, bunlar terör eylemleridir" ifadelerini kullandı.

" İsrail, güvenlik ve düzeni sağlamalı ve Filistinlileri korumalıdır" diyen Wadephul, Alman hükümetinin şiddet yanlısı yerleşimcilere daha fazla yaptırım uygulama konusunda kararlı olduğunu ifade etti Alman Bakan, "Yasadışı yerleşimler, iki devletli çözümün önündeki en büyük engel. Yasa dışı yerleşim inşası politikası, uluslararası hukuka açıkça aykırıdır" dedi.

Wadephul, ziyaretinin ardından sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada ise, "Batı Şeria'da aşırılıkçı yerleşimcilerin Filistinlilere yönelik artan şiddeti, son olarak Odeh Hathalin cinayeti bir suç ve terör eylemidir. İsrail güvenlik ve düzeni sağlamalı, Filistinlileri korumalıdır" ifadelerini kullandı.

Wadephul'un ziyaret ettiği bin 300 nüfuslu Taybe köyü, son aylarda sık sık yasa dışı İsrailli yerleşimcilerin saldırısına uğradı. 26 Haziran'da kilisesi kundaklanan köyde bazı evlere nefret suçu içeren sloganlar yazıldı. 11 Temmuz'da ise köydeki tarla ve zeytinlikler ateşe verildi. - RAMALLAH