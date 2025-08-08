Almanya'da Ulusal Güvenlik Konseyi Kuruluyor

Almanya'da iç ve dış güvenlik sorunlarında koordinasyon ve karar alma sürecini kökten değiştirecek Ulusal Güvenlik Konseyi'nin kurulmasına ilişkin içtüzüğün 27 Ağustos'ta kabinede kabul edilmesi ve konseyin en geç Kasım ayında göreve başlaması planlanıyor. Ulusal Güvenlik Konseyi'nin faaliyete geçmesiyle birlikte Federal Güvenlik Konseyi'nin feshedilmesi, Güvenlik Kabinesi'nin de bir geçiş toplantısından sonra varlığını sona erdirmesi bekleniyor.

Alman medyasında yer alan haberlere göre, Ulusal Güvenlik Konseyi'nin oluşumuna ilişkin yürütülen çalışmalarda sona gelindi. Ulusal Güvenlik Konseyinin içtüzüğünün bakanlıklar arasında yürütülen çalışmalarla tamamlanmak üzere olduğu belirtilen haberlere göre 27 Ağustos'ta Başbakanlık yerine Savunma Bakanlığında yapılacak Bakanlar Kurulu toplantısında ilk somut adım atılacak. Söz konusu kabine toplantısında Ulusal Güvenlik Konseyi'nin oluşumuna ilişkin usul ve esasları içeren içtüzük kabul edilecek. Ulusal Güvenlik Konseyinin de ekim veya en geç kasım ayında resmen göreve başlaması bekleniyor.

Ulusal Güvenlik Konseyi kimlerden oluşacak?

Almancası Nationale Sicherheitsrat (NSR) olan Ulusal Güvenlik Konseyi, Başbakan Friedrich Merz başkanlığında, Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı, Dışişleri, İçişleri, Savunma, Adalet, Ekonomi ve Enerji, Kalkınma, Dijitalleşme Bakanlığı gibi iç ve dış politikada siyasi, ekonomik ve stratejik konularda karar verme mekanizmalarında karar verici bakanlardan oluşacak. Ancak çevresel felaketler, sağlık riskleri, ulusal veya uluslararası hayvan hastalıkları gibi durumlarda bakanlar kurulunun diğer üyeleri de Ulusal Güvenlik Konseyine çağrılacak. Ayrıca ihtiyaç duyulması halinde federal veya eyalet düzeyinde yetkililer, AB ve NATO'da görevli Alman bürokrat ve diplomatlar, akademisyenler ve düşünce kuruluşlarından temsilciler gerekli görülmesi halinde Ulusal Güvenlik Konseyinin toplantılarına davet edilebilecek. Başbakanlık bünyesinde kurulması ve en az 3 departmandan oluşması planlanan Ulusal Güvenlik Konseyi'nde bilgi akışlarını sağlamak ve toplantıları koordine etmek için en az 13 kişilik bir sekreterya da oluşturulacak. Konsey sekretaryası bünyesinde çok sayıda dış politika uzmanı da görev alacak. Ancak ABD'de olduğu gibi Ulusal Güvenlik Danışmanı olarak adlandırılacak bir isim veya pozisyon olmayacak. Ancak Konseyin koordinatörlüğünü Merz'in Başbakanlık ekibinden Jacob Schrot yapacak.

Ulusal Güvenlik Konseyi ne yapacak?

Almanya'nın güvenlik politikalarında kökten değişim öngören Ulusal Güvenlik Konseyi, iç ve dış tehditleri değerlendirerek alınabilecek tedbirleri karara bağlayacak. Konsey stratejik güvenlik politikalarında koordinasyonu sağlayan daimi merkez haline gelecek. Başbakan'ın çağrısı üzerine düzenli olarak toplanacak konsey toplantıları gizli olacak ancak gerekli görülürse alınan kararlar kamuoyu ile paylaşılacak. Küresel sorunlara ve çözüm yollarına ilişkin yeni bir Ulusal Güvenlik Stratejisi geliştirecek olan konsey, kriz durumlarında acil toplantılarla bir araya gelebilecek. Ortaya çıkan ulusal ve uluslararası sorunlar karşısında olağanüstü hal ilan etme yetkisi de Ulusal Güvenlik Konseyinde olacak. Güvenlik Konseyine ek olarak bir kriz yönetim merkezi ve bu merkezde görev yapacak yönetim ekibinin de kurulması planlanıyor.

Alman hükümetinin gelecekteki krizlere daha iyi hazırlanmak ve gerekli refleksleri gösterebilmesi için iç, dış ve güvenlik politikaları oluşturması hedefiyle kurulacak Ulusal Güvenlik Konseyi, mevcut Federal Güvenlik Konseyi ile Güvenlik Kabinesinin tek çatı altında birleşmesi anlamına geliyor.

Mevcut yapıda Federal Güvenlik Konseyi ağırlıklı olarak silah ihracatına odaklanırken, Güvenlik Konseyi ise Gazze Şeridi'ndeki insani kriz başta olmak üzere ağırlıklı olarak özel kriz durumlarında toplanıyordu.

Ulusal Güvenlik Konseyi'nin faaliyete geçmesiyle birlikte Federal Güvenlik Konseyi'nin feshedilmesi, Güvenlik Kabinesi'nin de bir geçiş toplantısından sonra varlığını sona erdirmesi bekleniyor. - BERLİN