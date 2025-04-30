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Almanya'da Sosyal Demokrat Parti, Hristiyan Birlik Partileri ile Koalisyon Anlaşmasını Onayladı

Almanya'da Sosyal Demokrat Parti, Hristiyan Birlik Partileri ile Koalisyon Anlaşmasını Onayladı
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Almanya'da Sosyal Demokrat Parti (SPD) üyeleri, Hristiyan Birlik partileri CDU/CSU ile yapılan koalisyon anlaşmasını onayladı. Oylamaya katılan üyelerin yüzde 84,6'sı anlaşmaya destek verdi.

ALMANYA'da Sosyal Demokrat Parti'nin, Hristiyan Birlik partileriyle koalisyon anlaşmasını onayladığı bildirildi.

Almanya'da şubat ayında yapılan erken genel seçimde sandıktan üçüncü çıkan Sosyal Demokrat Parti'nin (CDU) üyeleri, seçimin galibi Hristiyan Birlik partileri CDU/CSU ile koalisyon anlaşmasına onay verdi. SPD'den bugün yapılan açıklamada, SPD üyelerinin anlaşmaya destek verdiği belirtildi.

SPD Genel Sekreteri Matthias Miersch, düzenlediği basın toplantısında, koalisyon anlaşması için yapılan oylamaya 358 bin SPD üyesinin 200 bininin katıldığını aktardı. Oylamaya katılan SPD üyelerinin yüzde 84,6'sının koalisyon anlaşmasına onay verdiğini vurgulayan Miersch, sonucun sevindirici olduğunu kaydederek üyelere teşekkür etti. SPD'nin onayının ardından parti liderlerinin gelecek pazartesi başkent Berlin'de koalisyon anlaşmasını imzalaması planlanıyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
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