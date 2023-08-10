Almanya'da Rusya için casusluk yaptığı suçlamasıyla tutuklanan askeri personel, aşırı sağcı partiye sempati duyuyor

Almanya'da Rusya için casusluk yaptığı suçlamasıyla tutuklanan Alman Silahlı Kuvvetlerinin Ekipman ve Bilgi Teknolojileri Dairesinde çalışan askeri personelin aşırı sağcı bir partiye sempati duyduğu ileri sürüldü.

Almanya'da dün Rusya için casusluk yaptığı suçlamasıyla tutuklanan Alman Silahlı Kuvvetlerinin Ekipman ve Bilgi Teknolojileri Dairesinde çalışan Yüzbaşı Thomas H'nin, aşırı sağcı Almanya için Alternatif (AfD) Partisinin sempatizanı olduğu ileri sürüldü.

Alman basınında yer alan haberlere göre, Yüzbaşı Thomas H'nin çalıştığı kurumda AfD ve bu partinin Rusya politikasına sempati duyması dikkati çekti.

Rusya'nın Berlin Büyükelçiliği girişlerinin takip edildiği görüntüleri değerlendiren Alman güvenlik makamlarının, Thomas H'yi büyükelçiliğin çevresinde birçok kez "şüpheli olarak" tespit ettiği kaydedildi.

Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser, yaptığı açıklamada, güvenlik birimlerinin çalışmalarını överek, "Bu olay, güvenlik makamlarımızın Almanya'daki Rus casusluğunu takip ettiğini ve buna karşı tedbirler aldığını gösteriyor." dedi.

Faeser, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik savaşının Almanya'daki güvenlik durumunu da değiştirdiğini belirterek, "Casusluk, dezenformasyon kampanyaları ve siber saldırılardan kaynaklanan tehdit başka bir boyut kazandı." değerlendirmesinde bulundu.

İktidarın büyük ortağı Sosyal Demokrat Parti (SPD) Federal Meclis Grubu Başkan Yardımcısı Dirk Wiese de Almanya'ya yönelik tüm tehditlerin ciddiye alınması gerektiğini söyledi.

Wiese, "AfD'ye açıkça sempati duyan ve ona yakın olan kişilerin, Almanya'ya kasten zarar vermek için Rusya'ya hassas bilgiler verdiklerinin not edilmesi" gerektiğini kaydetti.

Federal Başsavcılık, dün yabancı istihbarat servisi için çalışmakla suçlanan Thomas H'nin Koblenz kentinde gözaltına aldığını açıklamıştı.

Alman Silahlı Kuvvetlerinin Ekipman ve Bilgi Teknolojileri Dairesinde çalıştığı belirtilen Thomas H'nin ev ve iş yerinde arama yapıldığı bildirilmişti.

Açıklamada zanlının, mayıstan sonra birkaç kez Rusya'nın Bonn Başkonsolosluğu ve Berlin Büyükelçiliği'ne başvurarak işbirliği teklif ettiği ve Rus istihbarat servisine iletilmek üzere mesleki faaliyetleri sırasında elde ettiği bilgileri paylaştığı kaydedilmişti.

Thomas H, çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.

Almanya'da Aralık 2022'de Dış İstihbarat Teşkilatında (BND) çalışan Alman vatandaşı Carsten L. de Rusya için casusluk yapmaktan tutuklanmış ve vatana ihanetle suçlanmıştı.