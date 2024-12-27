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Almanya'da erken seçim tarihi belli oldu
Almanya Cumhurbaşkanı meclisi feshetti, işte erken seçim tarihi

Almanya'da Erken Seçim Tarihi Açıklandı

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Almanya Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier, Federal Meclisi feshederek 23 Şubat 2025'te erken seçim yapılacağını duyurdu. Hükümetin dağılmasının ardından yapılan istişarelerle bu kararın alındığı belirtildi.

Almanya Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier, Federal Meclisi feshederek, 23 Şubat 2025'te erken seçime gidileceğini duyurdu.

Almanya'da erken seçim tarihi netleşti. Almanya Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier yaptığı konuşmada, Federal Meclis'i feshettiğini, 23 Şubat 2025'te erken seçim yapılacağını ifade etti. Steinmeier, "Federal Meclis'i feshederek erken seçim tarihini 23 Şubat olarak belirlemeye karar verdim" dedi.

Parti liderleriyle yapılan istişareler sonucunda yeni ve istikrarlı bir hükümet için çoğunluk konusunda anlaşma sağlanamadığının açıkça ortaya çıkması üzerine meclisi feshetme kararı aldığını belirten Steinmeier, "Tam da böyle zor zamanlarda istikrar, harekete geçebilen bir hükümete ve parlamentoda güvenilir bir çoğunluğa ihtiyaç duyar. Bu nedenle ülkemizin iyiliği için seçimlerin doğru yol olduğuna inanıyorum" dedi.

Koalisyon hükümeti kasımda çökmüştü

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, bütçedeki milyarlarca euroluk açığın nasıl kapatılacağı konusunda uzun süren anlaşmazlığın ardından Hür Demokrat Partili (FDP) Maliye Bakanı Christian Lindner'i 6 Kasım'da görevden almıştı. FDP'nin hükümette yer alan bakanlarını geri çekmesi sonucu koalisyon hükümeti düşmüştü. Hükümetin dağılmasının ardından Sosyal Demokrat Parti (SPD), Yeşiller ve ana muhalefetteki Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partileri, erken seçimin 23 Şubat 2025'te yapılması için anlaşmıştı.

Renklerinden dolayı "trafik ışığı koalisyonu" olarak adlandırılan koalisyon hükümetinde SPD, FDP ve Yeşiller, 2021'den bu yana iktidardaydı. Anketlere göre Scholz'un yerine muhafazakar Hristiyan Birlik'in (CDU/CSU) adayı Friedrich Merz birinci sırada yer alıyor. Çoğu ankette aşırı sağcı Almanya İçin Alternatif (AfD) partisi ikinci, Scholz'un partisi SPD üçüncü, Yeşiller ise dördüncü sırada bulunuyor. - BERLİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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