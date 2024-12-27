Almanya'da Erken Seçim Tarihi Açıklandı

Almanya Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier, Federal Meclisi feshederek, 23 Şubat 2025'te erken seçime gidileceğini duyurdu.

Almanya'da erken seçim tarihi netleşti. Almanya Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier yaptığı konuşmada, Federal Meclis'i feshettiğini, 23 Şubat 2025'te erken seçim yapılacağını ifade etti. Steinmeier, "Federal Meclis'i feshederek erken seçim tarihini 23 Şubat olarak belirlemeye karar verdim" dedi.

Parti liderleriyle yapılan istişareler sonucunda yeni ve istikrarlı bir hükümet için çoğunluk konusunda anlaşma sağlanamadığının açıkça ortaya çıkması üzerine meclisi feshetme kararı aldığını belirten Steinmeier, "Tam da böyle zor zamanlarda istikrar, harekete geçebilen bir hükümete ve parlamentoda güvenilir bir çoğunluğa ihtiyaç duyar. Bu nedenle ülkemizin iyiliği için seçimlerin doğru yol olduğuna inanıyorum" dedi.

Koalisyon hükümeti kasımda çökmüştü

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, bütçedeki milyarlarca euroluk açığın nasıl kapatılacağı konusunda uzun süren anlaşmazlığın ardından Hür Demokrat Partili (FDP) Maliye Bakanı Christian Lindner'i 6 Kasım'da görevden almıştı. FDP'nin hükümette yer alan bakanlarını geri çekmesi sonucu koalisyon hükümeti düşmüştü. Hükümetin dağılmasının ardından Sosyal Demokrat Parti (SPD), Yeşiller ve ana muhalefetteki Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partileri, erken seçimin 23 Şubat 2025'te yapılması için anlaşmıştı.

Renklerinden dolayı "trafik ışığı koalisyonu" olarak adlandırılan koalisyon hükümetinde SPD, FDP ve Yeşiller, 2021'den bu yana iktidardaydı. Anketlere göre Scholz'un yerine muhafazakar Hristiyan Birlik'in (CDU/CSU) adayı Friedrich Merz birinci sırada yer alıyor. Çoğu ankette aşırı sağcı Almanya İçin Alternatif (AfD) partisi ikinci, Scholz'un partisi SPD üçüncü, Yeşiller ise dördüncü sırada bulunuyor. - BERLİN