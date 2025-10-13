Haberler

Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier'den Türkiye'ye Teşekkür

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, İsrail ile Hamas arasındaki arabuluculuk çabaları için Türkiye ve diğer ülkelere minnettar olduğunu belirtti. Steinmeier, bu çabaların barışa giden yolda önemli bir adım olduğunu ifade etti.

Almanya Cumhurbaşkanı Frank- Walter Steinmeier, İsrail ile Hamas arasındaki arabuluculuk çabaları için Türkiye'nin de aralarında bulunduğu ülkelere teşekkür ederek, "Türkiye, ABD, Katar, Mısır ve Türkiye'nin rehineleri kurtarmak için gösterdikleri yorulmak bilmez çabaları, barışa doğru atılan ilk önemli adımı mümkün kılmıştır" dedi.

Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, Gazze'deki İsrailli rehinelerin ve İsrail hapishanelerindeki Filistinli esirlerin serbest bırakılmasına ilişkin yazılı açıklama yaptı. Steinmeier, açıklamasında Türkiye, ABD, Katar ve Mısır'a müzakerelerdeki çabaları için teşekkür etti. Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier, "Rehineleri kurtarmak için gösterdikleri yorulmak bilmez çabaları barışa doğru atılan ilk önemli adımı mümkün kılmıştır" dedi. Mısır'da gerçekleşecek zirvenin ateşkes planının uygulanmasına yönelik net kararlarla sonuçlanmasını da temenni eden Steinmeier, Almanya'nın Orta Doğu'da barış için zorlu süreci aktif olarak desteklemeye hazır olduğunu da vurguladı. - BERLİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
Netanyahu, Mısır'da yapılacak Gazze zirvesine katılmayacak

Netanyahu, Erdoğan'ın da katılacağı zirve için son kararını verdi
3 il beyaza büründü! Kar kalınlığı 26 santimetre

3 ilimiz beyaza büründü! Kar kalınlığı 26 santimetre
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Seyfi Dursunoğlu'nun 15 milyonluk miras için hukuk savaşı sürüyor

Seyfi Dursunoğlu'nun mirasıyla ilgili gerçek ortaya çıktı
3 il beyaza büründü! Kar kalınlığı 26 santimetre

3 ilimiz beyaza büründü! Kar kalınlığı 26 santimetre
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.