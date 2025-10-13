Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier'den Türkiye'ye Teşekkür

Almanya Cumhurbaşkanı Frank- Walter Steinmeier, İsrail ile Hamas arasındaki arabuluculuk çabaları için Türkiye'nin de aralarında bulunduğu ülkelere teşekkür ederek, "Türkiye, ABD, Katar, Mısır ve Türkiye'nin rehineleri kurtarmak için gösterdikleri yorulmak bilmez çabaları, barışa doğru atılan ilk önemli adımı mümkün kılmıştır" dedi.

Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, Gazze'deki İsrailli rehinelerin ve İsrail hapishanelerindeki Filistinli esirlerin serbest bırakılmasına ilişkin yazılı açıklama yaptı. Steinmeier, açıklamasında Türkiye, ABD, Katar ve Mısır'a müzakerelerdeki çabaları için teşekkür etti. Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier, "Rehineleri kurtarmak için gösterdikleri yorulmak bilmez çabaları barışa doğru atılan ilk önemli adımı mümkün kılmıştır" dedi. Mısır'da gerçekleşecek zirvenin ateşkes planının uygulanmasına yönelik net kararlarla sonuçlanmasını da temenni eden Steinmeier, Almanya'nın Orta Doğu'da barış için zorlu süreci aktif olarak desteklemeye hazır olduğunu da vurguladı. - BERLİN