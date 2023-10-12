- Almanya Başbakanı Scholz: "Erdoğan, Sisi ve Katar Emiri, gerilimi azaltmada önemli bir rol oynayabilir" Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ve Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamad Al Thani'nin Hamas-İsrail çatışmasında...

- Almanya Başbakanı Scholz: "Erdoğan, Sisi ve Katar Emiri, gerilimi azaltmada önemli bir rol oynayabilir"

BERLİN - Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ve Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamad Al Thani'nin Hamas- İsrail çatışmasında gerilimin azaltılmasında önemli rol oynayabileceğini belirtti.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz mecliste yaptığı konuşmada, Filistin- İsrail çatışmasına dair açıklamalarda bulundu. Başbakan Scholz, "İran'ın bu korkakça saldırıyı operasyonel olarak desteklediğine dair kesin bir kanıtımız olmasa da İran'ın desteği olmasaydı Hamas'ın bu benzeri görülmemiş saldırıyı asla gerçekleştiremeyeceği hepimiz için açık" ifadelerini kullandı.

Scholz, Almanya'nın Hamas için yürütülen tüm bağış toplama ve diğer destek faaliyetlerini yasaklayacağını belirtti. Scholz ayrıca, Almanya'nın bölgesel barışa ve İsrail'in güvenliğine en iyi şekilde hizmet ettiğinden emin olmak için yapılan inceleme tamamlanıncaya kadar Filistin'e yapılan tüm kalkınma yardımlarını askıya alacağını söyledi. Scholz, "Ölçütümüz, bu projelerin bölge barışına ve İsrail'in güvenliğine en iyi şekilde hizmet edip etmeyeceği ve nasıl hizmet edeceği olacaktır. Bu inceleme tamamlanana kadar yeni kalkınma iş birliği kaynaklarını kullanıma sunmayacağız. Gazze Şeridi'ndeki sivillerin çektiği acıların muhtemelen daha da artacağını öngörebiliriz. Ancak bu da Hamas'ın ve onun İsrail'e saldırısının suçudur" ifadelerini kullandı.

Şiddetin bölgesel olarak daha fazla tırmanmasını önlemenin önemli olduğunu vurgulayan Scholz, İsrail'in komşusu Lübnan'daki İran destekli Hizbullah'ı İsrail'e saldırmaması konusunda uyardı.

"Erdoğan, Sisi ve ve Katar Emiri, gerilimi azaltmada önemli bir rol oynayabilir"

Scholz, İsrail ile yakın koordinasyon içinde tüm rehinelerin serbest bırakılması için çalıştığını ve şiddetin daha fazla yayılmasını durdurmak amacıyla bölgesel güçlerle birlikte çalışacağını aktardı. Scholz, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamad Al Thani'nin gerilimi azaltmada önemli rol oynayabileceğini belirtti. Scholz, "Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile yakın temas halindeyim. Bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'la konuşacağım ve Katar Emiri ile görüşeceğim. Üçü de gerilimi azaltmada önemli bir rol oynayabilir" ifadelerini kullandı.