Alman Sol Parti, Hükümete Filistin'i Tanıma Çağrısı Yaptı

Alman Federal Meclisi'ndeki muhalefet partilerinden biri olan Sol Parti'nin Eş Genel Başkanı Ines Schwerdtner, Alman hükümetine Filistin'e devlet olarak tanıma çağrısı yaparak, "Bu dönemde cesaret doğru tarafı seçmek anlamına gelir" dedi.

İngiltere, Kanada, Avustralya ve Portekiz başta olmak üzere Filistin devletini tanıma kararı açıklayan ülkelerin arttığı bir dönemde Alman hükümetine benzer bir adım atma çağrısı yapıldı. Alman Federal Meclisi'ndeki muhalefet partilerinden biri olan Sol Parti eş Genel Başkanı Ines Schwerdtner Alman haber ajansı DPA'ya yaptığı açıklamada, Alman hükümetine Filistin'e devlet olarak tanıma çağrısı yaparak, "Bu dönemde cesaret, doğru tarafı seçmek anlamına gelir" dedi. Schwerdtner, bu konuda tereddüt etmenin durumun dramatik doğasını yanlış değerlendirmek anlamına geldiğini de kaydetti. Schwerdtner, "Gazze'de ölçülemez acılar yaşanırken, Alman hükümeti buna göz yumuyor. Filistin'in tanınması bir sembolden daha fazlasıdır. Orta Doğu'da barışçıl bir geleceğin ancak iki devletli çözüm temelinde mümkün olduğunun açık bir işaretidir" diye konuştu.

Ines Schwerdtner, Gazze'nin tamamen işgalini önlemek için Almanya'nın İsrail hükümetine aktif baskı uygulamasını talep ederek, kapsamlı silah ambargosu ve İsrail ile Avrupa Birliği Ortaklık Anlaşmasının askıya alınması çağrısında bulundu.

Alman hükümetinin Filistin'i tanımak için çekimser duruş sergiliyor

Almanya'da hükümet hem siyasiler hem de kamuoyu tarafından sert şekilde eleştirilmesine rağmen Filistin'in tanınması konusunda uzun süredir çekimser bir duruş sergiliyor. Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Filistin'in devlet olarak tanınmasının kısa dönemde gündemde olmadığını sık sık dile getiriyor. Merz, Fransa ve diğer ülkelerin tanıma adımları için, "Bu girişime dahil olmayacağız" açıklaması yapmıştı. Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Filistin devletini tanımanın iki devletli çözüm hedefli bir barış sürecinin ardından atılması gereken bir adım olduğunu vurgulamıştı.

Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul ise Birleşmiş Milletler (BM) 80. Genel Kurulu'na katılmak ve çeşitli temaslarda bulunmak üzere ABD'nin New York kentine hareketinden önce bu sabah yaptığı açıklamada, "Almanya için Filistin devletinin tanınması, sürecin daha çok sonunda yer almaktadır. Ancak böyle bir süreç şimdi başlamalıdır" ifadelerini kullanmıştı. - BERLİN