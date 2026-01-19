Haberler

İnfial yaratan görüntü: Alkol masasında sela okutan MHP'li meclis üyesi

Güncelleme:
Burdur'un Gölhisar ilçesinde MHP'li İl Genel Meclisi Üyesi Abdullah Aksoy'un alkol alınan bir ortamda sela okutulması talimatı verdiği iddiası tepki çekerken, görüntüler sonrası sosyal medyada Ali Yerlikaya ve Devlet Bahçeli'ye "Gereğini yapın" çağrıları yapıldı.

  • Burdur Cumhuriyet Başsavcılığı, MHP İl Genel Meclisi Üyesi Abdullah Aksoy'un alkol alınan bir ortamda sela okutulması talimatını verdiği iddiasına ilişkin soruşturma başlattı.
  • MHP Burdur İl Genel Meclisi Üyesi Abdullah Aksoy'a geçen yıl işkence ve adam kaçırma suçlamaları yöneltilmişti.
  • Savcılık, Abdullah Aksoy'un da aralarında bulunduğu 15 kişi hakkında 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan 14 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırladı.

Burdur'un Gölhisar ilçesinde MHP İl Genel Meclisi Üyesi Abdullah Aksoy'un, alkol alınan bir ortamda sela okutulması talimatını verdiği iddiası kamuoyunda büyük tepkiye yol açtı.

BAHÇELİ VE YERLİKAYA'YI ETİKETLEDİ

Sosyal medyada tepki çeken görüntülere çok sayıda kullanıcının yanı sıra Yeniden Refah Partisi yöneticisi Burhan Yıldırım da tepki gösterdi. Paylaşımında İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi etiketleyen Yıldırım, "Bu rakı masasında sela okutan arkadaş Burdur MHP İl Meclis Üyesi Abdullah Aksoy imiş. Yok bilmem Esra Erol, yok bilmem Müge Anlı, yok bilmem Serkan Toper yahu geçin bunların hepsini sorun en başta baş bozuk tuz kokmuş tuz çürümüş ve kimse kimseye dokunamıyor. Çünkü orada herkes herkesin açığını biliyor" diye tepki gösterdi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Görüntüler sosyal medya da büyük tepkiye yol açarken Burdur Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından konuya ilişkin soruşturma başlatıldığı öğrenildi. Polis ekipleri tarafından merkezine götürülen şahıs ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

ADAM KAÇIRMA VE İŞKENCE SUÇLAMASI

Öte yandan; MHP Burdur İl Genel Meclisi Üyesi Abdullah Aksoy'a geçen yıl işkence ve adam kaçırma suçlamaları yöneltilmişti. Eski Ülkü Ocakları yöneticisi Samet Ali Irmak'ın kaçırılması ve işkenceye uğraması iddiaları üzerine, aralarında MHP Burdur İl Başkanı Mustafa Gün, MHP İl Genel Meclis Üyesi Abdullah Aksoy ve Ülkü Ocakları İl Başkanı Emre Ünlü'nün de bulunduğu 15 kişi hakkında iddianame hazırlanmıştı.

T24'ten Cengiz Anıl Bölükbaş'ın haberine göre, şikâyet üzerine soruşturma başlatan savcılık, şüphelilerin ''iştirak iradesi içerisinde birden fazla kişiyle birlikte cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan 14 yıla kadar hapis istemiyle yargılanmasını talep etmişti.

Kaynak: Haberler.com / Politika
