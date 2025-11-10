Ali Yüksel: Güçlü Bir Öğretmenlik Meslek Kanunu Gerekiyor

Yeniden Refah Partisi Konya Milletvekili Ali Yüksel, güçlü bir öğretmenlik meslek kanunu yapılmasını talep etti.

Yüksel, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, özel okullardaki öğretmenlerin mesleki şartlarının "kaygı fırtınasına dönüştüğünü" ileri sürdü.

Özel okul öğretmenlerinin mesleklerinin saygınlığını kaybetme riski altında olduğunu iddia eden Yüksel, "Bir eğitimcinin ekonomik kaygılarla boğuştuğu, hukuki güvencesinin hiçe sayıldığı bir ülkede çocuklarımızın parlak bir geleceğe sahip olmasını bekleyemeyiz." dedi.

Özel okul öğretmenlerinin maaşlarının kamuda görevli öğretmenlere oranla daha düşük olduğunu savunan Yüksel, güçlü bir öğretmenlik meslek kanunu yapılmasını, özel okullardaki öğretmenlerin sendikalaşmasının önündeki engellerin kaldırılmasını istedi.