Yeniden Refah Partili Yüksel, milletvekillerini Genel Kurul çalışmalarında duyarlı olmaya çağırdı

Yeniden Refah Partisi Konya Milletvekili Ali Yüksel, TBMM'de milletvekillerinin duyarlılık göstermesi ve sorumluluk alması gerektiğini vurguladı. Meclis'teki sert üslup ve gerilimlerin, demokratik işleyişe zarar verdiğini belirtti.

Yeniden Refah Partisi Konya Milletvekili Ali Yüksel, milletvekillerini Genel Kurul çalışmalarında duyarlı olmaya ve sorumluluk almaya davet etti.

Yüksel, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, TBMM'nin sıradan bir siyasal tartışma alanı değil, devlet aklının, toplumsal uzlaşının ve ortak geleceğin inşa edildiği bir merkez olduğunu söyledi.

Son yıllarda Genel Kurul çalışmalarındaki "yakışıksız üslup, sertleşen dil ve fiziksel gerilimlerin" Meclis'in tarihsel ve anayasal ağırlığıyla bağdaşmadığını vurgulayan Yüksel, hakaret, küçümseme, bağırma ve gerilimi tırmandıran davranışları "zayıf siyasetin göstergesi" şeklinde niteledi.

İktidar ve muhalefet ilişkisinin demokrasinin temel dinamiği olduğunu dile getiren Yüksel, şöyle konuştu:

"Bugün karşı karşıya olduğumuz sorunlardan biri şudur, iktidarın her önerisinin muhalefetçe otomatik olarak reddedildiği muhalefetin her teklifinin iktidarca reddedilip, eleştirisinin de peşinen değersizleştirildiği bir siyasal iklim. Bu iklim, ne yasa yapmayı kolaylaştırır ne de sorun çözmeyi mümkün kılar. Tam tersine Meclis'i kilitler. Oysa gerçekler nettir, iktidar her zaman yanlış yapmaz, muhalefet de her zaman haksız değildir. Kamu yararına olan bir düzenleme, siyasi aidiyet gözetmeksizin desteklenebilmelidir. Yanlış bir uygulama da kimden gelirse gelsin eleştirilebilmelidir. Siyasal olgunluk tam olarak burada başlar."

Meclis'te sağduyunun hakimiyetinin, yalnızca Meclis'i değil ülkenin tamamını rahatlatacağını kaydeden Yüksel, şöyle devam etti:

"TBMM, kişisel hırsların değil milletin ortak geleceğinin konuşulduğu yerdir. Milletvekilleri kendilerini değil temsil ettikleri halkı merkeze aldıklarında, Meclis gerçek anlamda işlevini yerine getirir. Demokrasi bu olgunlukla güçlenir, Meclis bu anlayışla itibar kazanır. TBMM'de görev yapan bütün milletvekillerimizi bu konuda duyarlı olmaya, sorumluluk almaya davet ediyorum."

