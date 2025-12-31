AK Parti heyetinden yapımı süren hastaneye ziyaret etti

Ak Parti heyeti, Bursa'nın Osmangazi ilçesinde yapımı süren Ali Osman Sönmez Devlet Hastanesinde incelemelerde bulundu.

Ak Parti İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre İl Başkanı Davut Gürkan, AK Parti Bursa Milletvekilleri Refik Özen, Ayhan Salman, Osman Mesten, Emel Gözükara Durmaz ve Mustafa Yavuz, AK Parti Osmangazi İlçe Başkanı Adnan Kurtuluş, İl Sağlık Müdürü Mustafa Çetin ve firma ortaklarından Mesut Tandoğan, Ali Osman Sönmez Devlet Hastanesinde yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

İnceleme sonrası açıklamalarda bulunan Gürkan, hastanenin 97 dönümlük alan üzerine kurulduğunu ve toplamda 265 bin metrekarelik kullanım alanına sahip olduğunu bildirdi.

Ali Osman Sönmez Devlet Hastanesinin 1315 yatak kapasitesiyle Bursa'nın en büyük hastanelerinden biri olacağını ifade eden Gürkan, hastanenin yaklaşık 10 bin 315 metrekarelik acil servis alanıyla da Bursa'nın en büyük acil servisine sahip olacağını belirtti.

Gürkan, Ali Osman Sönmez Devlet Hastanesinin sağlık hizmetlerine önemli katkı sunacağını vurgulayarak, "Firma yetkilileri önümüzdeki 3 ay içerisinde fiziki tamamlanmanın biteceğini belirtti. Süreci milletvekillerimizle birlikte yakından takip ediyoruz." ifadesini kullandı.

Süreç tamamlandığında Bursa'ya sağlık yatırımları anlamında bir yenisini daha eklemenin mutluluğunu yaşayacaklarını dile getiren Gürkan, Ali Osman Sönmez Devlet Hastanesi'nin planlanan tarihte açılabilmesi için çalışmaların hızlandırıldığını vurguladı.

Gürkan, hastanedeki inşaat seviyesinin yüzde 98 düzeyinde olduğunu ve yeni yılda Bursa'nın en büyük acil servisine sahip hastanesinin hizmete girmesinin hedeflendiğini sözlerine ekledi.