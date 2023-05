Ali Babacan: Türkiye, tek bir kişinin deneme tahtasına dönen bir ülke olmamalı

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Bursa'da yurttaşlara seslenirken "Biz, Millet İttifakı olarak konuşmayı, anlaşmayı, uzlaşmayı, çalışmamızın tam merkezine koyduk. Omuz omuza, 'akıl akıldan üstündür' diyerek en geniş istişareyi hedefliyoruz. Türkiye, tek bir kişinin deneme tahtasına dönen, hata üstüne hata yapılan ve bütün o hataların bedelinin tüm millete ödettirildiği bir ülke olsun istemiyoruz artık. Türkiye, kimsenin gelişigüzel deney yapacağı bir laboratuvar değil. Bu ülkenin insanları da kobay değil. 86 milyon, 1'den büyüktür. Türkiye, 1'den büyüktür" dedi.

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bugün DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile birlikte Bursa'da miting düzenledi. Babacan, mitingde şunları söyledi:

"6 ŞUBAT DEPREMLERİNDE HÜKÜMET FELÇ OLDU"

"3 gün kaldı. Bu heyecan, yaklaşan demokrasi bayramının heyecanı. Ülkemizdeki her hanede son 3 aydır değişmeyen bir gündem var. Bu gündem depremdir; unutmayacağız, unutturmayacağız. Seçim gündemi baskın, biliyorum ama bir yandan da biliyorsunuz Bursa'da da İstanbul'da da Bingöl'de de İzmir'de de her hanede deprem konuşuluyor. İnsanlar, herhangi bir afette bu hükümete güvenmiyor artık. Geçen sene orman yangınlarını yaşadık. Yangın söndürme uçaklarının olmadığı, çalışmadığı ortaya çıktı. Ne zaman ki felaket geliyor, o zaman eksiklik ortaya çıkıyor. 6 Şubat depremlerinde ilk 2-3 gün insanlar enkaz altında can çekişirken; Malatya'da, Adıyaman'da enkaz altında soğuktan donarken hükümet adete felç oldu.

"ONLARCA İNSANIN HAYATINI TEK KİŞİNİN İKİ DUDAĞI ARASINA SIKIŞTIRIR MISINIZ"

Deprem riski olan her ilimizde insanlar çözüm arıyor. Apartman toplantıları, bina analizleri, görev paylaşımları yapılıyor. Olası depremlerde evleri yıkılmasın diye vatandaşlarımız gece gündüz hazırlık yapıyor. Bu toplantılarda insanlar, birbirleriyle uzlaşarak oybirliği içerisinde hareket ediyorlar. Herkesi mutlu eden, herkes için en iyi çözümü beraberce, ortak akılla oluşturuyorlar. Herkes kendi hakkından biraz taviz veriyor, ama nihayetinde ortak noktada bir buluşma sağlanıyor. Deprem gündemli bir apartman toplantısında, aranızdan bir kişiyi seçip, 'Bütün daireler hakkında; satılacak mı, yıkılacak mı, sen karar ver. Bizim hiç söz hakkımız olmasın' der misiniz? Çoluğunuzun, çocuğunuzun yaşadığı apartmanın akıbetini tek bir kişinin aklına emanet eder misiniz? Onlarca insanın hayatını tek kişinin iki dudağı arasına sıkıştırır mısınız?

"86 MİLYONUN YAŞAMINI SADECE ERDOĞAN'IN AKLINA EMANET ETMEYİN"

Nasıl evinizin, hayatınızın kaderini tek bir kişiye bağlamazsanız ülkenin kaderini de asla tek bir kişinin keyfine teslim edemezsiniz. Bu ülkenin kaderini tek kişiye, Erdoğan'a teslim etmeyin. Tek imzayla aklına gelen her şeyi yaptığı son 5 yılda ülkenin ne hale geldiğini gördük. 86 milyonun yaşamını sadece Erdoğan'ın aklına emanet etmeyin. Bir kişinin hatası yüzünden 86 milyonun yoksullaşmasına müsaade etmeyin. Gelin, hep beraber, tek kişilik sistemi değiştirelim. Bu seçim, aslında bir sistem değişikliği seçimi. Karşınızda şu anda Millet İttifakı olarak büyük bir takım var. Biz, buna 'takım oyunu' diyoruz. Bir yıldızlar karması, şampiyonlar ligi var. Birleşe birleşe ilk turda kazanacağız.

"TÜRKİYE, KİMSENİN GELİŞİGÜZEL DENEY YAPACAĞI BİR LABORATUVAR DEĞİL. BU ÜLKENİN İNSANLARI DA KOBAY DEĞİL"

Biz, Millet İttifakı olarak konuşmayı, anlaşmayı, uzlaşmayı, çalışmamızın tam merkezine koyduk. Omuz omuza, 'akıl akıldan üstündür' diyerek en geniş istişareyi hedefliyoruz. Türkiye, tek bir kişinin deneme tahtasına dönen, hata üstüne hata yapılan ve bütün o hataların bedelinin tüm millete ödettirildiği bir ülke olsun istemiyoruz artık. Türkiye, kimsenin gelişigüzel deney yapacağı bir laboratuvar değil. Bu ülkenin insanları da kobay değil. 86 milyon, 1'den büyüktür. Türkiye, 1'den büyüktür.

"ÖZLEDİĞİMİZ BAHARA ULAŞMAMIZ İÇİN KILIÇDAROĞLU'NU 13. CUMHURBAŞKANI YAPACAĞIZ"

3 gün sonra geliyoruz. Ortak akılla, altı partinin gücüyle ülkemizi ayağa kaldıracağız. Fert fert, birey birey zenginleşeceğiz. 3-5 kişinin zenginleştiği değil; toplumun, milletimizin topyekün zenginleştiği bir Türkiye'nin inşasına hemen başlayacağız. Ama hakla, adaletle, özgürlükle büyüyeceğiz. Hukuk olmadan olmaz. Ne kadar hukuk, o kadar ekonomi. Ne kadar adalet, o kadar ekonomi. Ne kadar demokrasi, o kadar ekonomi. Tüm bunların gerçekleşmesi için, 15 Mayıs sabahına, o özlediğimiz bahara ulaşmamız için adayımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nu 13. Cumhurbaşkanı yapacağız. Umut, sevgi kazanacak. Öfke, nefret, korku kaybedecek. İkinci oy pusulasında DEVA, Saadet, Gelecek için, CHP diyerek Millet İttifakı'na Meclis'te çoğunluğu kazandıracağız."