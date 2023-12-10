Haberler ›› Politika ›› Ali Babacan'ın annesi Güner Babacan son yolculuğuna uğurlandı

Ali Babacan'ın annesi Güner Babacan son yolculuğuna uğurlandı

10 Aralık 2023 13:37 Son Güncelleme: 13:39 Abone Ol

Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın vefat eden annesi Güner Babacan, Ankara'da son yolculuğuna uğurlandı. Güner Babacan için Hacı Bayram Veli Camii'nde cenaze namazı kılındı ve Karşıyaka Mezarlığı'na defnedildi. Cenaze törenine birçok siyasetçi ve vatandaş katıldı.