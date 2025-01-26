Üye Girişi
Haberler
AK Partili eski Milletvekilinden Bakan Ersoy'a istifa çağrısı: Suçlu Bakan Bey ve bakanlıktır

AK Partili eski Milletvekilinden Bakan Ersoy'a istifa çağrısı
Enver Aysever'den Muharrem İnce iddiası: CHP'ye katılacak

Muharrem İnce'ye ilişkin bomba iddia!
Devlet hastanesinde skandal görüntü! Yangın merdivenleri vidalanarak kapatıldı

Devlet hastanesinde skandal! Yangın merdivenleri vidayla kapatıldı
Yanan otelin aşçısının anlattıkları tüyleri diken diken etti: Ölmediğime pişmanım

Yanan otelin aşçısının anlattıkları tüyleri diken diken etti

Ali Babacan, DEVA Partisi'nin Cumhurbaşkanı adayını şimdiden açıkladı

Ali Babacan, DEVA Partisi'nin Cumhurbaşkanı adayını şimdiden açıkladı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, katıldığı bir canlı yayında partisinin Cumhurbaşkanı adayının kendisi olduğunu açıkladı. Babacan, Yeni Yol Grubu'nun Cumhurbaşkanı adayıyla ilgili işbirliğinin ise zamanla netleşeceğini belirtti.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, konuk olduğu bir canlı yayında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Babacan, tüm Türkiye'yi yasa boğan Bolu'daki yangın faciası, halasıyla ilgili ortaya atılan iddialar ve olası Cumhurbaşkanlığı adaylığıyla ilgili konuştu.

"İLGİLİ KURUMLARIN PEK ÇOĞU SORUMLU"

DEVA lideri, Bolu Kartalkaya'da 78 kişinin hayatını kaybettiği faciayla ilgili, "İlgili kurumların pek çoğu sorumlu. Mesela o tesisi işleten mal sahibi sorumlu. Bana göre asıl sorumlu sistem. Sistemde büyük boşluklar var. Doğru düzgün kural koymazsanız, kurala uymayan için ağır bir müeyyide koymazsınız tablo ağır olur. Yangın kurallarını koyma, bunları denetleme ve sorumlulara ceza verme konusunda boşluk var. Devlet Denetleme Kurulu tarafından tepeden denetleme yapılması gerekiyor" diye konuştu.

"HALAM HAKKINDAKİ İDDİALAR YALAN"

Halasının Yahudi mezarlığına defnedildiğini iddiasına tepki gösteren Babacan, "Bu iddialar külliyen yalan. Hatice Babacan benim halamdır. Diyorlar ki 'Hatice Babacan Fehmi Koru'nun eşidir.' Fehmi Bey başkasıyla evli çoluğu çocuğu olan bir insan. Hatice Babacan öldü diyorlar yalan. Halam sağ benim" dedi.

"DEVA'NIN ADAYI ALİ BABACAN'DIR"

"Siz Cumhurbaşkanı adayı mısınız? Yeni Yol Grubu kendi Cumhurbaşkanı adayını çıkaracak mı?" sorusuna da yanıt veren Babacan, "Yeni Yol Grubu içerisindeki işbirliğini zaman içerisinde göreceğiz. Ancak şunu söyleyebilirim ki DEVA Partisi'nin Cumhurbaşkanı adayı Ali Babacan'dır" ifadelerini kullandı.

Haberler.com / Umut Halavart - Politika
img

Bakan Fidan'dan 2 ülkeye çağrı: Güçlerimizi birleştirip yok edelim
img

Göztepe maçı için açıkladığı prim dudak uçuklattı
img

Gazze'de enkazların altından cansız bedenler çıkıyor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
5 öğrencisini yangında kaybetti, kurduğu merdiven sistemiyle birçok kişiyi de kurtardı

Kurduğu merdiven sistemiyle birçok kişiyi faciadan kurtardı
Canlı anlatım! Kadıköy'de ilk düdük çaldı

Kadıköy'de ilk düdük çaldı
18 günde büyük değişim! Son seçim anketinden CHP birinci parti çıktı

18 günde tüm hesaplar değişti! Son seçim anketinde büyük sürpriz
Tarihin en uzun eve dönüş kuyruğu

Tarihin en uzun eve dönüş kuyruğu
Bakan Fidan'dan Irak ve Suriye'ye çağrı: İmkanlarımızı birleştirip DEAŞ ve PKK'yı yok etmeliyiz

Bakan Fidan'dan 2 ülkeye çağrı: Güçlerimizi birleştirip yok edelim
Maçın bile önüne geçti: Herkes Arda Güler'in bu hareketini konuşuyor

Herkes bu hareketini konuşuyor

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.