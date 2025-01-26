Ali Babacan, DEVA Partisi'nin Cumhurbaşkanı adayını şimdiden açıkladı

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, konuk olduğu bir canlı yayında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Babacan, tüm Türkiye'yi yasa boğan Bolu'daki yangın faciası, halasıyla ilgili ortaya atılan iddialar ve olası Cumhurbaşkanlığı adaylığıyla ilgili konuştu.

"İLGİLİ KURUMLARIN PEK ÇOĞU SORUMLU"

DEVA lideri, Bolu Kartalkaya'da 78 kişinin hayatını kaybettiği faciayla ilgili, "İlgili kurumların pek çoğu sorumlu. Mesela o tesisi işleten mal sahibi sorumlu. Bana göre asıl sorumlu sistem. Sistemde büyük boşluklar var. Doğru düzgün kural koymazsanız, kurala uymayan için ağır bir müeyyide koymazsınız tablo ağır olur. Yangın kurallarını koyma, bunları denetleme ve sorumlulara ceza verme konusunda boşluk var. Devlet Denetleme Kurulu tarafından tepeden denetleme yapılması gerekiyor" diye konuştu.

"HALAM HAKKINDAKİ İDDİALAR YALAN"

Halasının Yahudi mezarlığına defnedildiğini iddiasına tepki gösteren Babacan, "Bu iddialar külliyen yalan. Hatice Babacan benim halamdır. Diyorlar ki 'Hatice Babacan Fehmi Koru'nun eşidir.' Fehmi Bey başkasıyla evli çoluğu çocuğu olan bir insan. Hatice Babacan öldü diyorlar yalan. Halam sağ benim" dedi.

"DEVA'NIN ADAYI ALİ BABACAN'DIR"

"Siz Cumhurbaşkanı adayı mısınız? Yeni Yol Grubu kendi Cumhurbaşkanı adayını çıkaracak mı?" sorusuna da yanıt veren Babacan, "Yeni Yol Grubu içerisindeki işbirliğini zaman içerisinde göreceğiz. Ancak şunu söyleyebilirim ki DEVA Partisi'nin Cumhurbaşkanı adayı Ali Babacan'dır" ifadelerini kullandı.