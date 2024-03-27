Üye Girişi
Haberler

Ali Babacan: Bu büyük ve güzel ülke her türlü sorunu aşabilecek kapasitededir

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, "Bu büyük ve güzel ülke her türlü sorunu aşabilecek kapasitededir." dedi.

Seçim çalışmaları kapsamında Gümüşhane'ye gelen Babacan'ı partisinin il başkanı Mustafa Akbulut, Gümüşhane Belediye Başkan adayı Hamza Çakır ve partililer karşıladı.

Seçim otobüsünden vatandaşları selamlayan Babacan, belediye başkan adayı Hamza Çakır'a oy istedi.

Babacan, Atatürk Caddesi'nde gazetecilere yaptığı açıklamada, belediyeciliğin düzgün ve etik kurallar çerçevesinde yapılması gerektiğini vurgulayarak, partisinin 81 ilde seçime gireceğini ifade etti.

DEVA belediyeciliğiyle ilgili eylem planlarını iki yıl önce açıkladıklarını, aynı zamanda etik kurallar bildirgesini de ortaya koyduklarını hatırlatan Babacan, şu değerlendirmede bulundu:

"Bizim belediyelerimiz hangi ahlaki kurallar çerçevesinde yönetilecek bunu da yazılı hale getirdik ve bunu yapan Türkiye'deki ilk siyasi partiyiz. Bu çalışmaların kuşkusuz Türkiye için önemi çok fazla ama asıl ülkemizdeki genel tabloya baktığımız zaman büyük bir feryat söz konusu. Nereye gidersek gidelim özellikle emeklilerimiz büyük sıkıntılar içerisinde."

Babacan, Türkiye için umutsuzluğa asla yer olmadığının altını çizerek, "Bu büyük ve güzel ülke her türlü sorunu aşabilecek kapasitededir. Yeter ki dürüst ve ehil insanlar tarafından yönetilsin." diye konuştu.

Kaynak: AA / Politika

Deva Partisi Ali Babacan Gümüşhane Türkiye Politika Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

28 Mart 2024 Günlük Burç Yorumları: 28 Mart Perşembe burç yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! Yarın burçları neler bekliyor? O kullanmak mecburi mi, oy kullanmamanın cezası ne? PFDK sevkleri ne zaman açıklanacak? Trabzonspor Fenerbahçe maçı PFDK sevk kararları ne zaman açıklanacak? CANLI maç izle! TÜM MAÇLAR! Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 27 Mart GÜNÜN MAÇLARI CANLI İZLE! Survivor iletişim oyununu kim kazandı, kaç kaç bitti, ödül ne? 27 Mart 2024 Çarşamba Survivor iletişim ödülünü kazanan hangi takım oldu? Survivor kim kazandı? 27 Mart Salı Mavi Takım mı kazandı, Kırmızı Takım mı kazandı? Bir Sevdadır canlı izle! TRT 1 Bir Sevdadır 8. bölüm canlı yayın izleme linki var mı? DEM Parti Yalova Merkez Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Yalova Merkez adayı Cengiz Topbaşlı kimdir? DEM Parti Yalova Termal Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Yalova Termal adayı Ayhan Özmen kimdir? DEM Parti Yalova Çiftlikköy Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Yalova Çiftlikköy adayı Ergin Peker kimdir? Trabzon'da isale hattı mı göçtü? Trabzon'daki göçükte kaç işçi öldü? Uğur Ünsal kimdir? Zafer Partisi Eskişehir- Sarıcakaya Belediye Başkan adayı Uğur Ünsal kaç yaşında, nereli? Oy kullanırken nelere dikkat edilmeli? Hangi durumlarda oy pusulaları geçersiz sayılır? 2027 Avrupa Oyunları İstanbul'da yapılacak mı? DEM Parti Yalova Çınarcık Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Yalova Çınarcık adayı Doğan Kesici kimdir?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title