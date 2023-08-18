Ali Babacan: Biz 6 partinin uyum içinde ülkeyi yönetebileceği güvenini halkın çoğunluğuna veremedik

Seçimlerde Millet İttifakı çatısı altında yer alan DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'dan aylar sonra dikkat çeken bir itiraf geldi. Katıldığı canlı yayında Babacan, "Biz 6 partinin uyum içinde ülkeyi yönetebileceği güvenini halkın çoğunluğuna veremedik. Maalesef o güveni oluşturamadık. Yazılı taahhütlerimizin ortak dilini oluşturamadık." dedi.

Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği seçimlerine Millet İttifakı çatısı altında giren DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Habertürk canlı yayınında dikkat çeken açıklamalar yaptı. Aylar sonra itirafta bulunan Babacan, Millet İttifakı'nın ülkeyi yönetebileceği güvenini halkın çoğunluğuna veremediklerini söyledi.

Babacan, "Biz 6 partinin uyum içinde ülkeyi yönetebileceği güvenini halkın çoğunluğuna veremedik. Maalesef o güveni oluşturamadık. Yazılı taahhütlerimizin ortak dilini oluşturamadık." dedi.

Babacan şunları söyledi: "Seçim sonrası ciddi bir mesai harcadık ve harcamaya devam ediyoruz. İç ve dış analizlerin tam ortasındayız.

Muhalefet açısından çok önemli bir iç muhasebe dönemi. Biz DEVA Partisi olarak bundan sonraki yerel seçim ve sonraki genel seçim ile ilgili partimizin stratejisini, duruşunu ve odaklanmamız gereken konuların detaylı bir analizini yapıyoruz.

Vatandaşlarımızın yeni hükümete açtığı kredinin tamamlanmasını bekliyoruz

Sayın Mehmet Şimşek'in göreve gelmesinin ardından, "Bir izleyelim bakalım' dedik ama Merkez Bankası'ndaki tutumlar, eleştirdiğimiz tutumlar.

Çarşının pazarın hissettiği enflasyon, ENAG'ın puanlarına daha yakın. TÜİK olduğundan düşük açıklıyor. TÜİK başkanı değişmedi, yönetimi değişmedi. Böyle bir durum varken enflasyonu düşüreceğim demek mantıklı değil. Hangi enflasyon?

Hukuk, eğitim sistemi düzgün değilse ekonomiyi vurur. Biz sadece ekonomiye talip değiliz. Ülkeyi yönetmeye talibiz.

BDDK'nın aldığı kararlar en az MB kadar önemli. Enflasyonun patladığı dönemdeki MB başkanını tuttular BDDK başkanı yaptılar. Bunlar bir bütün, bu şekilde enflasyon düşmez.

Mehmet Şimşek'e gereken alan Cumhurbaşkanı tarafından açılmayacak. Şimşek'i ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ı aradım. Kısa bir tebrik konuşması yaptık, 'İşiniz zor' dedim.

Türkiye'de orta direk çöktü. Çok fakir veya çok zengin var artık. Emekli maaşlarına bakın. 1 Temmuz'da bütün maaşlar arttı ama en düşük emekli maaşına zam yapılmadı. 7.500₺ ile devam ediyor. En düşük emekli maaşı ile açlık sınırı arasındaki makas gittikçe açılıyor. Aynı şey asgari ücret için de geçerli.

Dünyada otoriterleşen rejimlerin değişmesi için güç birliği gerekiyor. Bu güç birliği bazen başarılı bazen başarısız oluyor. Bazen de seçimi kazanıyor ama ülkeyi yönetmeyi beceremiyor. Biz tarihin doğru zamanında ve doğru yerde durduğumuza kesinlikle inanıyoruz.

CHP'nin listesinde seçime girmek konusundaki eleştiriler seçimi kaybettikten sonra daha çok yapıldı. Biz demokrasinin yanındaki partiler olarak bir ittifak oluşturduk. Ortak bir zemin üzerinden ülkenin yeniden inşa projesiydi. Bizim iddialarımız değişmedi.

Biz kendi seçmenimizin tamamını CHP'ye oy vermeye ikna edemedik. Ama ortak listeyle girince daha çok vekil çıkaracaktık. CHP'nin listesinde girdiğimiz yerlerde CHP'nin çok oy artışı var."