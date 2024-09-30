Ali Babacan'a rakip çıktı! "Anketlerde yüzde 0,35'e düştük" sözleriyle adaylığını resmen açıkladı

DEVA Partisi Genel Başkan Adayı Avukat Salih Efe, partisinde yaşanan güven krizi ve liderlik sorunlarına dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. Efe, özellikle Ali Babacan'a olan güveninin zamanla sarsıldığını ve bu durumun parti teşkilatlarında da büyük istifalara yol açtığını söyledi.

"YANLIŞLARA DUR DEMESİNİ BEKLEDİM"

Avukat Salih Efe, parti içinde yaşanan krizlere sessiz kalınmasının kendisini genel başkanlık yarışına ittiğini vurguladı. "Başka bir genel başkan adayının çıkmasını bekliyordum. Yanlışlara dur demesini bekledim. Ancak herkes izliyordu. Daha tecrübeli birisi çıksaydı belki ben aday olmazdım ama kimse adım atmadı" diyen Efe, uluslararası hukuk alanındaki tecrübesiyle bu yanlışlara karşı duracağını belirtti. Efe, biat kültürüne karşı olduğunu da açıkça ifade ederek, "Ben sadece Allah'a biat ederim. Yanlış yanlıştır, buna dur demek gerekir" dedi.

DEVA Partisi Genel Başkan Adayı Avukat Salih Efe.

"BİRÇOK KURUCU ÜYE, İL VE İLÇE BAŞKANLARI İSTİFA ETTİ"

Avukat Salih Efe, parti içinde çoğulculuk ve demokratik değerlerin yeterince uygulanmadığına dikkat çekti. Çoğulculuğun çok önemli bir kavram olduğunu ifade eden Efe, farklı seslerin desteklenmesi gerektiğini belirtti. "Biz DEVA Partisi olarak demokrasiyi, eşitliği ve adaleti savunuyoruz. Programımızda bunlar yazılı olsa da, parti içinde buna imkan tanınmıyor" dedi. Parti içinde fikirlerin özgürce ifade edilmesi gerektiğini savunan Efe, DEVA Partisi'nde farklı seslere tahammül edilemediğini söyledi. "Bu büyük bir yanlışlık," diyen Efe, son yıllarda partide birçok kurucu üye, il ve ilçe başkanlarının istifa ettiğine dikkat çekti.

"PARTİYİ AYAĞA KALDIRMAK İÇİN ADAY OLDUM"

Efe, DEVA Partisi'nin kuruluşundaki yüksek potansiyelinin hızla eridiğini ifade etti. "Partimiz dört yıl önce yüzde 12 ile kurulmuştu, anketlerde yüzde 9-10 oranında destek gördük. Ancak bugün yüzde 0,35'e düşmüş durumdayız. Koca Türkiye Cumhuriyeti'nde sadece bir ilçe ve bir beldemiz kaldı" diyen Efe, bu durumu DEVA Partisi içindeki liderlik ve yönetim zafiyeti olarak değerlendirdi. Salih Efe, DEVA Partisi'nde liderlik anlayışını değiştirmek ve partiyi yeniden ayağa kaldırmak için genel başkanlığa aday olduğunu belirtti. Efe, "Halkımızın güvenini kazanmak ve partimizi yeniden güçlü bir noktaya taşımak için buradayım. Partinin çoğulculuk ve demokratik yapısını güçlendirmek, farklı seslere imkan tanımak, yanlışları düzeltmek için adayım" ifadelerini kullandı.

SALİH EFE KİMDİR?

1972 Diyarbakır doğumlu olan Av. Salih Efe, ilkokul, ortaokul ve lise eğitimini Diyarbakır da tamamladıktan sonra 1989 -93 yılları arasında Marmara Üniversitesi'nde hukuk eğitimini tamamladı. 1994 yılında İngiltere de İngilizce eğitimini tamamladıktan sonra 1995-98 yılları arasında Kanada, Montreal'da bulunan Concordia Üniversitesi Siyaset Bilimleri bölümünü derece ile bitirdi. 2005-2007 yılları arasında Atılım Üniversitesi'nde Avrupa Birliği mastırını tamamladı. 2009-2011 yılları arasında Polis Akademisi, Güvenlik Bilimleri Enstitüsü, halen tez aşamasında olan uluslararası ilişkiler ve güvenlik doktora programını sağlık nedenleriyle bırakmak zorunda kaldı. 2001- 2002 yılları arasında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Türkiye masasında görevli uzman hukukçu olarak çalıştı. 2003- 2004 yılları arasında ise iltica hukuku alanında uzman hukukçu olarak Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği Ankara Ofisinde görev yaptı. Sonra Avrupa Birliğinin devlet ile gerçekleştirdiği çeşitli uyum projelerinde çalıştı. DEVA Partisi Genel Sekreter Yardımcılığı görevinde bulundu ve çeşitli komisyonlarda görev aldı. Halen uluslararası hukuk, AİHM, Anayasa Mahkemesi, insan hakları, mülteciler hukuku ve İnterpol hukuku alanında çalışmalar yürütüyor.