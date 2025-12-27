AK Parti Genel Başkanvekili Ala'dan 455 bininci afet konutunun teslim törenine ilişkin paylaşım Açıklaması

Ak Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, "Her bir konut, milletimizin dayanışma ruhundan, azminden ve devletine olan güveninden örülmüştür. Hak sahibi kardeşlerimizin kapılarını açtıkları anda yüzlerinde beliren o güven ve huzur dolu tebessüm, tüm yorgunluğumuzu alıp götüren en büyük manevi ödüldür." ifadelerini kullandı.

Ala, NSosyal hesabından Hatay'daki 455 Bininci Afet Konutu Kura Çekimi, Anahtar Teslimi ve Yapımı Tamamlanan Yatırımların Toplu Açılış Töreni'ne ilişkin paylaşımda bulundu.

Millete hizmetlerle layık olmanın, verilmiş bir sözü daha yerine getirmenin derin huzuru ve büyük gururu içinde olduklarını belirten Ala, şunları kaydetti:

"11 farklı ilimizde, yaralarımızı birlikte sardığımız şehirlerde, yapımı tamamlanan 455 bininci afet konutumuzu hak sahibi kardeşlerimize teslim ettik. Deprem felaketinin açtığı derin yaraları sarmak, evini, yuvasını kaybeden her bir kardeşimize el uzatmak, yıkılan şehirleri yeniden ayağa kaldırmak ve onlara sıcak bir yuva temin etmek AK Parti olarak her daim birinci önceliğimiz oldu. Bugün, gerçekleştirdiğimiz teslimler, bu önceliğin devasa bir altyapı, organize bir seferberlik ve güçlü bir çalışma azmiyle hayata geçirilmesinin abidevi bir nişanesidir."

"Milletimize şükranlarımızı sunuyoruz"

Bu başarının merkezden en ücra köşeye kadar uzanan bir gayretin, milletin emeği, duası ve sabrıyla birleşmesinin eseri olduğunu vurgulayan Ala, şöyle devam etti:

"Her bir konut, milletimizin dayanışma ruhundan, azminden ve devletine olan güveninden örülmüştür. Hak sahibi kardeşlerimizin kapılarını açtıkları anda yüzlerinde beliren o güven ve huzur dolu tebessüm, tüm yorgunluğumuzu alıp götüren en büyük manevi ödüldür. Bizler, AK Parti olarak 'söz veririz, sözümüzde dururuz' ilkesini siyasetimizin temel şiarı haline getirdik. Bu yolculukta, her aşamada yanımızda olan milletimize şükranlarımızı sunuyoruz. Tüm hak sahibi kardeşlerimize yeni yuvalarının hayırlı, uğurlu ve bereketli olmasını diliyor; bu kutlu hizmet yolculuğunda öncülük eden Sayın Cumhurbaşkanımıza ve emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarımıza müteşekkir olduğumuzu ifade ediyoruz. Gece gündüz demeden çalışan müteahhitlerimize, mühendislerimize, işçilerimize bir kez daha yürekten teşekkür ediyoruz. Milletimizle el ele, gönül gönüle, daha nice hayırlı hizmetlere."