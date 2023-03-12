Akşener ve İmamoğlu çadırda kalan depremzede çocuklarla ebelemece oynadı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, depremin büyük yıkım yaşattığı Hatay'da incelemelerde bulundu. Çadırkentte kalan depremzedelerle sohbet eden Akşener ve İmamoğlu, çocuklarla "ebelemece" oynadı. Akşener, oyun oynarken çekilen görüntüleri Instagram hesabından paylaştı.

Kahramanmaraş merkezli iki deprem, 11 ilde büyük yıkıma neden olurken sarsıntılardan en fazla zararı gören illerin başında Hatay yer alDI.

AKŞENER VE İMAMOĞLU'NDAN HATAY ÇIKARMASI

47 binden fazla kişinin hayatını kaybettiği deprem felaketinin yaralarını sarmak için bölgeye sık sık ziyaretlerde bulunan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun durağı bu kez Hatay oldu.

KALABALIK BİR HEYETLE ZİYARET ETTİLER

Akşener ve İmamoğlu'na Hatay ziyareti sırasında İYİ Parti Genel Başkan Yardımcıları Ümit Dikbayır, Ünzile Yüksel, Burak Akburak, Ümit Özyayla, Bilge Yılmaz ve Metanet Çulhaoğlu ile İYİ Parti İBB Meclis Grup Başkanvekili İbrahim Özkan da eşlik etti.

İMAMOĞLU BARINMA SORUNUNA DİKKAT ÇEKTİ

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş tarafından karşılanan Akşener ve İmamoğlu, İBB'nin Antakya'daki Afet Koordinasyon Merkezi'nde açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin çok büyük bir afet yaşadığına dikkati çeken Akşener, "Ama iktidar eliyle, bu ucube sistemin getirdiği bir sonuç olarak da asrın felaketine dönüşmüştür" dedi. İmamoğlu da Hatay'da barınma sorununa odaklandıklarını aktararak bilgi paylaştı.

ÇOCUKLARLA EBELEMECE OYNADILAR

Açıklamaların ardından depremzedeleri dinleyen Akşener ve İmamoğlu, enkazda kardeşini ve kardeşinin ailesini kaybeden 4 kız kardeşi dinlerken gözyaşlarını tutamadı. Akşener, kadınlardan birine sarılarak takipçisi olacaklarının sözünü verdi. Depremzedelerin kaldıkları çadırları da ziyaret eden Akşener ile İmamoğlu, çocuklarla 'ebelemece' oynadı. Akşener, o anları Instagram hesabında paylaştı.