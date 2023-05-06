Akşener: Rahmetli Menderes'in mezarını Çakırbeyli'ye getirmek boynumun borcu olsun

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Aydın'da düzenlenen mitingde, eski başbakanlardan Adnan Menderes'in 'Eğer, Yassı Ada'dan kurtulursam Çine Çayı'ndan öbür tarafa geçmeyeceğim' sözünü hatırlatıp, "Biraz evvel İl Başkanımız, 'Bunu bir vaziyet olarak kabul et' dedi. Mezarını Çakırbeyli'ye getirmek boynumun borcu olsun. Ailesi onay verdiği takdirde Çakırbeyli'de olması münasiptir" dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, seçim çalışmaları kapsamında Aydın'da miting düzenledi. Programa Akşener'in yanı sıra Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu da katıldı. Akşener, "Bugün burada Mansur Bey'le Aydınımızda olmak, kadının ve erkeğin efe olduğu güzel şehirde olmak; anlatmak mümkün değil bu heyecanı. Demokrasi şehidi rahmetli Menderesimiz 'Eğer, Yassı Ada'dan kurtulursam Çine Çayı'ndan öbür tarafa geçmeyeceğim' demişti. Biraz evvel İl Başkanımız, 'Bunu bir vaziyet olarak kabul et' dedi. Mezarını Çakırbeyli'ye getirmek boynumun borcu olsun. Ailesi onay verdiği takdirde Çakırbeyli'de olması münasiptir" dedi.

Akşener'in ardından Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da bir konuşma yaptı. Yavaş, "Allah nasip ederse çok az süre kaldı. İnşallah bir değişim gelecek. Bugüne kadar maalesef adaylar belli olduğundan itibaren çok farklı şeyler duymaya başladık. Diyorlar ki, 'Tek dertleri var bizi buradan indirmek'. Evet, tek derdimiz sizi oradan indirmek. Seçime bunun için gidiyoruz, başka ne işimiz var? Ankara seçiminde de yaşadık. Demokrasi anlayışı 20 yıl içerisinde gelişeceğine şuna doğru evrildi, seçime girmek serbest, kazanmak yasak" dedi.