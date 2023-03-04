Akşener'in masadan kalkması sonrası CHP'li vekil Erdoğan'ın videosunu paylaştı
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İYİ Parti lideri Meral Akşener'in Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı çıkarak 6'lı Masa'dan kalkması sonrası CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın güldüğü videoyu paylaşarak "Bugünün sonu, yarına Allah Kerim" notunu düştü.
CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in 6'lı Masa'dan ayrılması sonrası sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşıma imza attı.
"BUGÜNÜN SONU, YARINA ALLAH KERİM"
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın güldüğü bir videoyu paylaşan Bekaroğlu, "Bugünün sonu, yarına Allah Kerim" ifadelerini kullandı. Bekaroğlu'nun paylaşımı kısa sürede çok sayıda yorum ve beğeni aldı.
İşte Bekaroğlu'nun o paylaşımı;