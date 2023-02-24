Akşener'in Kılıçdaroğlu'nun adaylık ihtimali ile ilgili sözlerine AK Partili Dağ'dan tepki: Onlar ortağına çelme takma derdinde

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in, "Bu masa Kılıçdaroğlu'nun adaylığı için kurulmadı." sözlerinin ardından AK Parti'den dikkat çeken bir çıkış geldi. . Deprem döneminde yaraları milletle birlikte sardıklarını söyleyen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, "Onlar ise siyaseten ön plana çıkma ve "Ortağına" çelme takma derdinde. Bu ülkenin insanı, gözünü siyaset hırsı bürüyen menfaat odaklı muhalefeti hak etmiyor." ifadelerini kullandı.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in katıldığı televizyon programında, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun olası cumhurbaşkanlığı adaylığı için kullandığı ifadeler dikkat çekti. "Kılıçdaroğlu'nun adaylık ihtimaline nasıl bakıyorsunuz?" sorusuna, "Bu masa Kılıçdaroğlu'nun adaylığı için kurulmadı. Biz o masaya noter olmak için oturmadık" yanıtını verdi.

"SİYASETEN ÖN PLANA ÇIKMA DERDİNDE"

İYİ Parti lideri Akşener'in sözlerine AK Parti'den de tepki geldi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, deprem döneminde yaraları sarmaya çalışırken, muhalefetin siyaset peşinde olduğunu söyledi. Twitter hesabından açıklama yapan AK Partili Dağ, "Asrın felaketini yaşadık ve milletimizle birlikte yaralarımızı sarıyoruz. Onlar ise siyaseten ön plana çıkma ve "Ortağına" çelme takma derdinde. Bu ülkenin insanı, gözünü siyaset hırsı bürüyen menfaat odaklı muhalefeti hak etmiyor. Yazıklar olsun!" ifadelerini kullandı.

"BU MASA NOTER GÖREVİ GÖRMEYECEK"

CHP'li Bülent Kuşoğlu'nun bir gazeteye verdiği; masanın Kılıçdaroğlu'nun adaylığı için kurulmuş olduğunu betimleyen ve onun adaylığı olmadığı takdirde masanın dağılacağını söyleyen açıklamasına değinen Akşener, "Hala aynı yerdeyim. Millet İttifakı'nın kazanamama ihtimalini konuşmamız söz konusu değil. Benim bildiğim sayın Kılıçdaroğlu adayın ortak belirleneceğini kendi ilan etti. Sayın Bülent Kuşoğlu ile başlayan sözler var. Bu masanın sayın Kılıçdaroğlu'nun adaylığı için kurulduğu yönünde ve bunu tekzip eden olmadı. Bu kabul gören bir durumsa o zaman rol icabı kurulmuş bir masa olur. Benim bilgim içinde bu masa noter görevi görmeyecek" diye konuşmuştu.