Akşener'in Kılıçdaroğlu çıkışının ardından DP lideri Uysal rengini belli etti

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in, "Bu masa Kılıçdaroğlu'nun adaylığı için kurulmadı. Biz o masaya noter olmak için oturmadık" sözlerinin ardından 6'lı Masa'nın paydaşlarından Demokrat Parti lideri Gültekin Uysal rengini belli etti. Uysal, "Elbette CHP Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun biz Demokrat Parti olarak aday olmasını istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı adayının kim olacağına yönelik tartışmaların devam ettiği 6'lı Masa'da İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in son sözleri tartışma konusu oldu. Katıldığı televizyon kanalında Meral Akşener, 6'lı Masa'da kriz çıkaracak açıklamalar yaptı.

"BU MASA KILIÇDAROĞLU'NUN ADAYLIĞI İÇİN KURULMADI"

"Kılıçdaroğlu'nun adaylık ihtimaline nasıl bakıyorsunuz?" sorusuna İYİ Parti lideri Akşener, "Bu masa Kılıçdaroğlu'nun adaylığı için kurulmadı. Biz o masaya noter olmak için oturmadık" dedi. Akşener'in sözlerinin ardından 6'lı Masa'nın paydaşlarından Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal rengini belli etti.

"KILIÇDAROĞLU'NUN ADAY OLMASINI İSTİYORUZ"

Nevşin Mengü'nün Youtube kanalında konuşan DP lideri Gültekin Uysal, 2 Mart'ta gerçekleşecek olan Altılı Masa toplantısında muhalefetin adayını belirlemesi gerektiğini belirtti. Uysal, "Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun aday olmasını istiyoruz." ifadelerini kullandı.

"İYİ YÖNETİM TALEBİ VAR"

Uysal, sözlerini şu şekilde sürdürdü: "Biz bütün eldeki verileri değerlendirdiğimizde, siyasetin gerçeklerini göz önüne aldığımızda, toplumsal psikolojik sınırlar, geçişkenlikler; yürütülen süreç, sadece son 1 yıllık Altılı Masa süreci değil, 16 Nisan Referandumu'ndan itibaren kademe kademe büyütülmüş, Türkiye'de demokrasi ne demek, hukuk ne demek, laiklik ne demek, temel hak ve hürriyetler ne demek, bunun şuurunda olan, üretken verimli devleti finanse eden insanlarımızın bir demokrasi talebi var. İyi yönetim talebi var. İyi yönetim ne demek? Oturduğumuz binanın güvenli olması demek, tükettiğimiz gıdanın güvenli olması demek. Demokrasi talebinin her geçen gün yükseldiği butoplumsal muhalefetin bu beklentisini kademe kademe örmüş, bu noktada muhalefetin en büyük siyasi partisi, tabi siyaset son tahlilde bir güç denklemi."