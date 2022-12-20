Akşener fotoğrafı büyük ses getirmişti! İmamoğlu bu kez Kılıçdaroğlu ile kucaklaştı

CHP'nin grup toplantısına katılmak için Ankara'ya giden İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu parti binasında Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu karşıladı. İmamoğlu ile Kılıçdaroğlu'nun kucaklaştığı anlar kameralara anbean yansıdı. Hatırlanacağı üzere İmamoğlu'nun hapis cezası kararının ardından soluğu yanında alan İYİ Parti lideri Akşener'le çektirdiği kucaklaşma fotoğrafı da büyük ses getirmiş ve çeşitli iddialar ortaya atılmıştı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun daveti üzerine grup toplantısına katılmak için Ankara'ya giden İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, toplantı öncesinde CHP lideriyle bir araya geldi. İki ismin kucaklaştığı anlar kameralara da yansıdı. Kılıçdaroğlu ve beraberindekiler daha sonra haftalık grup toplantısının yapılacağı salona geçti.

İMAMOĞLU'NDAN JET PAYLAŞIM

Aynı dakikalarda sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan İmamoğlu, Kılıçdaroğlu ile fotoğrafını paylaştı. İBB Başkanı bu paylaşımına, "Bugün CHP Grup Toplantısı için Ankara'dayım. Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret ettim. Bu süreçte, 16 milyon İstanbullunun iradesine sahip çıktığı için teşekkürler." notunu düştü.

AKŞENER İLE KUCAKLAŞMASI GÜNDEM OLMUŞTU

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu kendisine 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası verilmesi sonrası İstanbulluları Saraçhane'ye davet etmiş ve yanına ilk koşan lider İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener olmuştu. Akşener'in İBB binasında İmamoğlu ile kucaklaştığı fotoğraf ise kamuoyunda geniş yankı uyandırmış ve çeşitli iddiaları da beraberinde getirmişti.