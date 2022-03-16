Akşener: Ekonomimiz can çekişiyor

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "AK Parti kadrolarının elinde ekonomimiz can çekişiyor. 6 aydır öve öve bitiremedikleri rekabetçi kur masalı, gelinen noktada adeta bir korku filmine dönüştü" dedi.

İyi Parti Genel Başkanı Akşener, TBMM'de partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada, Çanakkale Zaferi'nin 107'nci yıl dönümünü kutladı. Kurtuluş Savaşı'nın tohumlarının Çanakkale'de ekildiğini belirten Akşener, "Tarihin akışını değiştirecek bir kahramanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, Türk milletine Çanakkale armağan etmiştir çünkü Çanakkale, cumhuriyetimize giden yolda döşenen ilk taştır. Hep söylediğim gibi medeniyet yolunun taşlarını yalnızca cesurlar döşer ve Çanakkale işte o cesaretin ta kendisidir" dedi.

Meral Akşener, yılmadan, yorulmadan mücadele edeceklerini; sandığın milletin önüne geleceğini söyleyerek, "Türkiye'yi muazzam bir gelecek bekliyor. Bunu, bu ülkenin gerçek potansiyelini bilerek söylüyorum. Avrupa'da peşinden koşulan şartları bu topraklara getireceğiz. Orada özenilen hayatları bu topraklara getireceğiz. Oradaki satın alma gücünü bu topraklara getireceğiz. İYİ Parti iktidarında insanlarımızın memleketten ayrılmak için nedeni kalmayacak ama dönmek için çok fazla sebebi olacak. Üstelik uzak bir gelecekten de söz etmiyorum. İktidara geldiğimizin ertesi günü artık işlerin iyiye gittiğini herkes hissedecek. Herkes hak ettiği değeri bu topraklarda bulacak" diye konuştu.