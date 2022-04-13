Akşener'den "yüzüklü" muhalefet! Sözleri salondaki partililer tarafından ayakta alkışlandı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener partisinin grup toplantısında konuştu. İktidara yönelik sert eleştiriler yönelten Akşener, özellikle parmağından çıkardığı yüzüğü gösterip Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçmiş yıllarda sarf ettiği sözlere atıfta bulundu.

"BUNLARI EMEKLİ ETMEK İYİ PARTİ'NİN GÖREVİ OLACAK"

Akşener, "Şu yüzük var ya şu yüzük... İşe şu yüzükle başlayanlar...Sizin çocuklarınıza dünyayı gezin diyor. 20 lirası olmayan çocuklarınıza dünyayı gezin diyor duyuyor musunuz? Bu yüzüğün sahibi, cebinde 10 lirası olmayan çocuklarınıza aromalı kahve için diyor duyuyor musunuz? Bu yüzüğün sahibi, sofrasında smoothie içiyor biliyor musunuz? Bu harami ve haram düzeni, helal oylarımızla sandıkta demokrasiyle değiştirmek, bunları da emekliye sevk etmek İYİ Parti'nin bu büyük Türk devletinin görevi olacak." ifadelerini kullandı.

İYİ Parti liderinin söylediği sözler, salondakiler tarafından uzun süre ayakta alkışlandı.

"ASGARİ ÜCRETİ GÜNCELLEYİN"

Akşener sözlerine şöyle devam etti: "Asgari ücretli milyonlarca vatandaşımız evine ekmek götüremiyor. Asgari ücretleri gelen zamlara göre yeniden güncelleyin muhteremler. Bu arada 2 bin 500 liraya çıkarttığınız en düşük emekli maaşını asgari ücret kadar çıkarın. Kimse ayın sonunu getiremiyor. Vatandaşlarımız bu ağır koşulların altında ezilirken onları korumakla yükümlü olan devletimiz ise, devlet eşittir iktidar olduğu için bay kriz ve arkadaşlarının elinde aciz bırakılmış durumunda.

"O SANDIK ER YA DA GEÇ MİLLETİN ÖNÜNE GELECEK"

Onlar seçimi 2023'e bırakmak için ellerinden geleni yapacak. Türlü suni gündemlerle bizleri oyalamaya çalışacak, kendilerine göre yasa değiştirip kaçınılmaz olandan kaçmaya çalışacak. Varsın kaçmaya çalışsınlar, az kaldı er ya da geç o sandık milletimizin önüne gelecek. Sandık geldiğinde milletimiz İYİ Parti diyecek. İYİ Parti iktidarında kimse sabretmek zorunda kalmayacak."

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