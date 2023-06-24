Akşener'den kurultaya damga vuran itiraf: CHP'den istediğimiz 15 vekil, hayatımın en büyük pişmanlığıdır

İYİ Parti Kurultayı'nda konuşan Meral Akşener, hem parti içine hem de muhalefete önemli mesajlar verdi. Akşener, "Biz bu parti seçime girebilsin diye CHP'den 15 milletvekili istedik. Hayatımın en büyük pişmanlığıdır. Sayın Kılıçdaroğlu'na teşekkür ediyorum ancak o gün bugündür bu 15 milletvekilinin bedelini ödeyemedik" dedi.

28 Mayıs seçimlerinin ardından sessizliğe bürünen İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin 3. Olağan Kurultayı'nda konuştu. Parti içindeki karışıklıkları sert bir dille eleştiren Akşener, CHP ile yaptıkları işbirliğine de değindi. İYİ Parti lideri, "Biz bu parti seçime girebilsin diye CHP'den 15 milletvekili istedik. Hayatımın en büyük pişmanlığıdır. Sayın Kılıçdaroğlu'na teşekkür ediyorum ancak o gün bugündür bu 15 milletvekilinin bedelini ödeyemedik" ifadelerini kullandı.

"Savaşmalıydık" diyen Akşener, sözlerine şöyle devam etti: "6'lı masa meselesi ortaya çıktı. Şimdi biz fedakarlık yapan insanlarız ya, Türkiye bizim için önde ya. Biz bu parti seçime girebilsin diye CHP'den 15 milletvekili istedik, hayatımın en büyük pişmanlığıdır.

"BİLEĞİMİZİN GÜCÜYLE O SEÇİME GİRMELİYDİK"

Savaşmalıydık, bileğimizin gücüyle o seçime girmeliydik, girmiyorsak da gereğini yapmalıydık. Savaşmadık! 15 vekil istedik, Kılıçdaroğlu'na teşekkür ediyorum. Ama o gün bugün 15 milletvekilinin bedelini ödeyemedik. Ömer Seyfettin'in diyetine döndü bu iş.

"KENDİMİ ÇOK AŞAĞILANMIŞ HİSSETTİM"

Biz, psikolojik olarak kendimizi çok kötü hissettik. Ben kendimi çok aşağılanmış hissettim. Çok çaresiz hissettim. Savaşmadık, ben savaşı severim. Ben canımla, kafamla, kellemle top oynamayı severim. Yapamadık. Ben kellemle top oynamayı çok severim. 28 Şubat'ta oynadım. Erdoğan'la ters düştük, umurum, korkum olmadı.

"BU BİZE KUYRUK SİYASETİNE MAL OLDU"

15 milletvekili almak bize kuyruk siyasetine mal oldu! Ama eğriye eğri, doğruya doğru... Bu, Türkiye'ye büyük bir iyilik yaptı. Demokrasinin ne kadar önemli olduğunu, CHP ile yapılan bu işbirliğinin, CHP'ye sahada bulunan her renkten insanların önyargılarının değişmesine sebep oldu. Sonra bu değişme, altılı masayı, Millet İttifakı'nı getirdik."