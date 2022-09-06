Kılıçdaroğlu'nun adaylığına nasıl bakıyor? Akşener tavrını belli etti

İYİ Parti lideri Akşener, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanlığı adaylığı için "6'lı masa uzlaşırsa ben hazırım" çıkışı hakkında yorumlarda bulundu. Kazanacak bir adayla yola çıkılması gerektiğini ifade eden Akşener, "Kılıçdaroğlu'nun bunları söylemesi çok saygıdeğer. Masaya 'benim adaylığımı konuşalım' diye gelebilir, hakkıdır. Ama bu noktada hiçbir şey konuşulmadı" dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, katıldığı bir programda "Cumhurbaşkanlığı'na aday olur musunuz?" sorusuna "6'lı masa uzlaşırsa ben hazırım" şeklinde yanıt vermişti. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Yeniçağ TV'ye konuk olarak Kılıçdaroğlu'nun bu çıkışına ilişkin açıklamalarda bulundu.

"HEPSİNİN ADAY OLMA HAKKI VAR"

6'lı masada aday olmadığını açıkça söyleye tek lider olduğunu ifade eden Akşener, "Cumhurbaşkanı adayı değilim başbakanlığa talibim dedikten sonra şimdi o masada Cumhurbaşkanı adaylığı konusunda 'Hayır ben değilim' diyen tek kişi benim. Şimdi dolayısıyla diğer 5 arkadaşın yani liderler arasında talip olması söz konusu olursa, bunu hiç konuşmadık, dolayısıyla hepsinin aday olma hakkı var. Çok saygı değer bir davranış biçimi. Ama diğer taraftan tek aday üzerinden yürümeyi doğru bulduğumuzu deklare ettik" dedi.

"KAZANACAK BİR ADAYLA YOLA ÇIKILMALI"

Açıklamalarında Akşener, "Sayın Kılıçdaroğlu'nun bu masadan çıkan adayın vasıflarına dair ilan ettiği vasıflar var sıfatlar var; ben onların her fırsatta doğru olduğunu söyledim. Ve kazanacak bir adayla benim eklediğim şey o çok başından beri; Kazanacak bir adayla yola çıkmamız gerekliliği. Hala burada duruyoruz. Onun için Sayın Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı adaylığı hakkında söylediği 'Bu masada oturan genel başkanlar böyle bir şeyi bana teklif ederlerse hazırım onur duyarım' demesi çok saygı değer."