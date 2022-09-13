Akşener'den 'Kılıçdaroğlu kazanacak bir aday mıdır?' sorusuna çok konuşulacak yanıt

İYİ Parti lideri Meral Akşener, konuk olduğu programda "Kriterlerinize göre Kılıçdaroğlu kazanacak bir aday mıdır?" sorusuna "Bu şimdi çok iyi bir soru olmadı" yanıtını verdi.

"Bu seçimi tehlikeye atamayız"

Sonrasında konuşmasını sürdüren Akşener, "Ben henüz bilmiyorum. Samimiyetle söylüyorum, gerçekten bilmiyorum. Cumhurbaşkanlığı çok önemli bir makam, herkes hazır, ben hariç. Bunu doğru, düzgün, dürüst konuşacağız, paylaşacağız.

Kemal Bey ile ise Kemal Beyle, başka birisiyleyse başka biriyle olmak durumunda. Ama bu seçimi tehlikeye atamayız. 2018'deki heyecanı ve telaşı yapmamamız gerekiyor. Akıllı, mantıklı, sağduyulu ve sakin olmamız lazım." dedi.

Ayrıntılar geliyor...