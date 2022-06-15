Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Türkiye Hava Yolları" çıkışı bir anda gündem oldu. Erdoğan, dün uluslararası uçuşlarını 'Turkish Airlines' değil, Türkiye Havayolları ismiyle yapılacağını açıklamıştı.

"ÖKÜZ ALTINDA BUZAĞI ARAYANLARA YETER"

Erdoğan, bugün AK Parti Grup toplantısında ise şunları söyledi: "Bu arada dünyada, ülkemizin adını 'Turkey'den, 'Türkiye'ye dönüştürme kararımızı başarı ile hayata geçirirken, diğer alanlarda aynı yöntemi takip edeceğimizi bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Bu kapsamda artık milli havayolumuz da uluslararası uçuşlarını 'Turkish Airlines' değil, Türk Havayolları ismiyle yapacaktır. Bu kadarı öküz altında buzağı arayanlara, herhalde yeter."

"YANLIŞTA ISRAR ETMEMEK İYİDİR"

İyi Parti Genel Başkanı Akşener, Erdoğan'ın "Turkish Airlines" ile ilgili dün ve bugünkü sözlerinin yer aldığı haberi sosyal medya hesabından, yorum yaparak paylaştı. Akşener'in mesajı şöyle: "Hatadan dönmek iyidir. Yanlışta ısrar etmemek de iyidir. Haydi Sayın Erdoğan, bu yeni keşfedilmiş feraseti; Berbat ekonomi yönetiminiz ve başımıza bela ettiğin ucube sistemle ilgili olarak atacağın adımlarda da görmek istiyoruz."

ANKA / Politika