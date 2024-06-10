Erdoğan'la sürpriz görüşmesinin ardından dikkat çeken hamle! Akşener, Çankaya'da ofis tuttu

İyi Parti'nin önceki lideri Meral Akşener, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la yaptığı sürpriz görüşme sonrası çok konuşulacak bir adım attı. Kendisiyle ilgili "Cumhurbaşkanı Yardımcılığı teklif edildi." iddiaları sıcaklığını korurken Akşener, çalışmaları için Çankaya'da bir ofis tuttu.

Siyaset kulislerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaptığı görüşmeyle ilgili farklı yorumların ortaya atılmasına sessiz kalan Akşener, İsmail Saymaz'ın aktardığına göre, Çankaya'da TBMM'ye çok yakın bir mesafede Cinnah Caddesi'nde 57 numaralı binanın ikinci katında bir ofis tuttu ve taşınma süreci de bugün başladı.

UZUN SÜRE ORTALARDA GÖRÜNMEYİP ÇİLLER'İN CENAZESİNDE ORTAYA ÇIKMIŞTI

31 Mart'ta İYİ Parti'nin aldığı ağır sonuçlar sonrası kurultaya giden partide tekrar aday olmayan Meral Akşener, uzun süren sessizlik döneminin ardından 3 Haziran'da eski Başbakan Tansu Çiller'in eşi Özer Uçuran Çiller'in cenazesine katılmış, değiştirdiği saç rengiyle dikkat çeken Akşener 5 Haziran'da da Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Külliye'de bir araya gelmişti.

Erdoğan ile Akşener arasındaki görüşmenin, İYİ Parti'nin yeni lideri Müsavat Dervişoğlu'nun yeni anayasa sürecindeki sert tutumuyla ilişkilendirilmiş, hatta Akşener'e Cumhurbaşkanı Yardımcılığı teklif edildiği öne sürülmüştü. Akşener, görüşmeyle ilgili şimdiye kadar bir açıklamada bulunmadı.