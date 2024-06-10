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Erdoğan'la sürpriz görüşmesinin ardından dikkat çeken hamle! Akşener, Çankaya'da ofis tuttu

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Cumhurbaşkanı Erdoğan ile sürpriz görüşmesi sonrası kulislerde Cumhurbaşkanı Yardımcılığı teklifi aldığı öne sürülen İYİ Parti'nin eski lideri Meral Akşener'den dikkat çeken bir hamle geldi. Akşener, çalışmaları için Ankara Çankaya'da Meclis'e yakın bir noktada ofis tuttu.

İyi Parti'nin önceki lideri Meral Akşener, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la yaptığı sürpriz görüşme sonrası çok konuşulacak bir adım attı. Kendisiyle ilgili "Cumhurbaşkanı Yardımcılığı teklif edildi." iddiaları sıcaklığını korurken Akşener, çalışmaları için Çankaya'da bir ofis tuttu.

Erdoğan'la sürpriz görüşmesinin ardından dikkat çeken hamle! Akşener, Çankaya'da ofis tuttu

Siyaset kulislerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaptığı görüşmeyle ilgili farklı yorumların ortaya atılmasına sessiz kalan Akşener, İsmail Saymaz'ın aktardığına göre, Çankaya'da TBMM'ye çok yakın bir mesafede Cinnah Caddesi'nde 57 numaralı binanın ikinci katında bir ofis tuttu ve taşınma süreci de bugün başladı.

UZUN SÜRE ORTALARDA GÖRÜNMEYİP ÇİLLER'İN CENAZESİNDE ORTAYA ÇIKMIŞTI

31 Mart'ta İYİ Parti'nin aldığı ağır sonuçlar sonrası kurultaya giden partide tekrar aday olmayan Meral Akşener, uzun süren sessizlik döneminin ardından 3 Haziran'da eski Başbakan Tansu Çiller'in eşi Özer Uçuran Çiller'in cenazesine katılmış, değiştirdiği saç rengiyle dikkat çeken Akşener 5 Haziran'da da Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Külliye'de bir araya gelmişti.

Erdoğan'la sürpriz görüşmesinin ardından dikkat çeken hamle! Akşener, Çankaya'da ofis tuttu

Erdoğan ile Akşener arasındaki görüşmenin, İYİ Parti'nin yeni lideri Müsavat Dervişoğlu'nun yeni anayasa sürecindeki sert tutumuyla ilişkilendirilmiş, hatta Akşener'e Cumhurbaşkanı Yardımcılığı teklif edildiği öne sürülmüştü. Akşener, görüşmeyle ilgili şimdiye kadar bir açıklamada bulunmadı.

Haberler.com / Selahattin Demirel - Politika

Meral Akşener İYİ Parti Çankaya Ankara 3.Sayfa Politika Haberler

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Yorumlar (10)

Aslan Yıldız:

Meral yaglı bir kazık attı taraftatlatına

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ışık ararat:

sadece kendi taraftarına değil genel seçim öncesi masada kalkarak turuva attı olduğunu gösterdi ama millet ittifakı onu çözemedi ve seçimi kayb etti o gün yaptığı hamlenin bugün meyvasını topluyor

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Nuri Aga:

Evet. Peki Tarih bunu ne diye yazacak...

yanıt24
yanıt2
Muhsin Yazıcıoglu:

Nuri Tarih korkakları yazmaz

yanıt17
yanıt0
Köfteci Jardel:

Sana kanıp oy veren ellerim kırılsın.

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Akın Bukan:

Daha ilk gün partisini kurarken yazmıştım saraya çalışır bu diye

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HainKOXPER :

meral hanım fırsat nerde kendi orda

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Vodafone KARDELEN:

süt pınardan -))

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Medeni Bingöl:

Tansu çiller len yanyana ofis açıp kendilerine Dedikodu yapsınlar İkiside nasıl olsa aynı kategoride

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0
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vatandaş osman :

Allah'ım, ülkemizi ülkücülerden koru.

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