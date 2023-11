Akşener: Bundan sonra kimseye kefil olmayız

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, CHP'deki genel başkan değişimine ilişkin, "Kral öldü; ama 2023'e damga vuran o garip anlayış aynen yerinde duruyor. Tüm kurultay süreci boyunca, Türk sağına ve bizlere bol miktarda hakaret edildi. Hançer edebiyatları, İYİ Parti eleştirileri havalarda uçuştu. Herkese selamlar gitti, biz hariç. Zaten sadece o, yan yana gelmenin bundan sonra zor olduğunun işaretidir. Bundan sonra kendimizden başka kimseye kefil olmayız. Siz isteseniz bile ben olmam. Kişisel ikbal siyasetini de 'ittifak' diye paketlenen menfaat ilişkilerini de tek tek yıkacağız" dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde grup toplantısında konuştu. Akşener, Filistin'de Netanyahu vahşetinin hız kesmeden devam ettiğini belirterek, "Filistinliler adeta bir ateş çemberinin içerisinde sıkışmış durumda. Dünya ise bu ateş çemberinin etrafında adeta dans ediyor. Bu zulme sebep olanlar, bu zulümden siyaset üretenler resmen bir saadet zinciri oluşturdu. Maalesef hala ne insan haklarına ne de uluslararası hukuka uygun olarak atılan somut bir adım yok. Birleşmiş Milletler'in genel sekreteri bile katil Netanyahu'nun Gazze'de sebep olduğu mezalimin karşısında sadece, 'Dehşete düştük' demekle yetiniyor. Türkiye, Batı ile Doğu'nun ikiyüzlülüğü arasında bir tercihe zorlanamaz. Türkiye yalnız ve yalnızca, dünyanın unutmuş gözüktüğü vicdanın, hakkın ve adaletin tarafı olmalıdır. İsrail ile Filistin arasındaki çatışmanın çözümü Filistin'i Hamas'ın, İsrail'i de Netanyahu'nun zihniyetinden kurtarmaktır" diye konuştu.

'TÜRKİYE GARANTÖR ÜLKE OLMALIDIR'

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın Türkiye ziyaretini değerlendiren Akşener, "Açıklamada, bir nokta özellikle dikkatimizi çekti. Gazze'den sivillerin çıkarılması noktasında, farklı bölge ülkelerini ziyaret etmişler ve önemli adımlar atılmış. Şunu söylemek isterim; Netanyahu'nun Filistin'de yol açtığı mezalimin karşısında çözüm yolu, sivilleri bölgeden çıkarmak değil; katil Netanyahu'yu bir an önce durdurmaktır. ABD'nin de adeta emir eri olan Netanyahu'yu durdurmaya gücü yeter. Kimse kimseyi kandırmaya çalışmasın. AK Parti iktidarının Türk milletine karşı alışkanlık haline getirdiği kuzuyu yiyip, çobanla sohbet edip, acıyı paylaşmak rolünü bu ülkeden kaldıracağız. Türkiye olarak şüphesiz ki gereken her adımı atmak zorundayız. Gazze'den çıkması gereken masum Filistinliler değil; katil Netanyahu'nun ta kendisidir. İsterse de Mısır'a gitsin. Birinci öncelik, Gazze'deki o insanları orada tutup can güvenliklerini sağlamaktır. Türkiye bu konuda garantör ülke olmalıdır. Ciddi bir ülke olarak, Batılıları, dünya üzerindeki her insanı deşifre etmeli ve onları Gazze'nin kurtuluşu için ikna etmelidir. O insanları oradan çıkarttırırsanız, bir daha Gazze diye bir şey konuşamazsınız. Umarım bu yanlışlığı yapmazlar. Buradan iktidarı uyarmak istiyorum. Sakın ola ABD'nin sivilleri çıkartma planının oyuncağı olmayın. Sakın ola kaçaklar için hendeğe çevirdiğiniz ülkemizi, yeni bir sığınmacı akınıyla, karşı karşıya bırakmayın. Sakın ola daha önce yediğiniz kazığı, bir kez daha yemeyin" dedi.

'SIĞINMACILARA MÜLK SATIŞINA İZİN VERİLMEYECEK'

Yerel seçimlere ilişkin değerlendirmede bulunan Akşener, İYİ Parti'den seçilecek belediyelerle ilgili şu vaatlerde bulundu:

"Tüm ihaleler, şeffaf ve kapalı zarf usulüyle yapılacak. Özellikle büyükşehirlerimizi çağın gerekliliklerine göre yeniden tasarlayacağız. Trafik altyapısını, yeni nesil ulaşım çözümlerini destekleyecek biçimde yeniden düzenleyeceğiz. Şarj istasyonlarını yaygınlaştıracak, ana yolları da otonom sürüşe uygun haline getireceğiz. İYİ Parti belediyeleri, sığınmacı istilasına karşı etkin mücadele edecek. Sığınmacılara kira ve mülk satışına izin vermeyecek. Kayıt dışı istihdamın önüne geçeceğiz. İYİ Parti'nin yönettiği şehirler, Türk milletinin rahat ve huzurlu yaşadığı şehirler olacak. Pahalı törenlere değil, kalıcı eserlere kaynak aktaracağız. Yeşil alan sponsorları bulacağız. Yeraltı otoparkları ile araç kirliliğini azaltacağız. Şehir mobilyası ve hız bariyerleri gibi unsurları standart hale getireceğiz. İYİ Parti'nin her bir belediye başkan adayı, bu vizyonun bir elçisidir. Önümüzdeki yerel seçimlerde milletimizi bu vizyonumuzun ortağı yapacağız. Değerli dava arkadaşlarım, yerel seçimlere 5 aydan kısa bir süre kaldı. Vizyonumuz, projelerimiz, kadrolarımız hazır. Tek ihtiyacımız olan, milletimizin bize bir fırsat vermesi. O fırsatı yakaladığımızda önce yerelde sonra da tüm Türkiye'de İYİ Parti iktidarının ayak seslerini duyuracağız."

'KRAL ÖLDÜ, ANLAYIŞ AYNEN DURUYOR'

CHP 38'inci Olağan Kurultayı'na ilişkin konuşan Akşener, "Sayın Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı çıktık diye bize demediğini bırakmayanlar, yeni Genel Başkan Özgür Özel'in en büyük fanları oldu; ben vatan haini, her şeyi bozan. Yahu hani Kılıçdaroğlu size göre yüzde 60'la kazanıyordu, hani kola kutusunu koysanız kazanıyordu. İnanamadım, 2 rekat şükür namazı kıldım. Kral öldü; ama 2023'e damga vuran o garip anlayış aynen yerinde duruyor. Tüm kurultay süreci boyunca, Türk sağına ve bizlere bol miktarda hakaret edildi. Hançer edebiyatları, İYİ Parti eleştirileri havalarda uçuştu. Herkese selamlar gitti, biz hariç. Zaten sadece o, yan yana gelmenin bundan sonra zor olduğunun işaretidir. Bundan sonra kendimizden başka kimseye kefil olmayız. Siz isteseniz bile ben olmam. Kişisel ikbal siyasetini de 'ittifak' diye paketlenen menfaat ilişkilerini de tek tek yıkacağız" ifadelerini kullandı.