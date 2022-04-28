Akşener: Bu harami düzeni birlikte yıkacağız

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Önce bu birbirimize düşüren siyasetçi takımını ve onların bu düzen üzerinden kurdukları bu harami düzeni birlikte yıkacağız. Neyle yıkacağız, sandıkta, helal oylarınızla, demokrasiyle yıkacağız" dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, il ve esnaf ziyaretleri için dün gece Antalya'ya geldi. Akşener, Antalya Havalimanı'ndaki karşılamanın ardından gittiği otelde, bir sürprizle karşılaştı. Akşener, kendisini ziyarete gelen ilkokul öğretmeni, eşi ve oğluyla bir süre sohbet etti. Akşener bu buluşmaya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bu akşam Antalya'da ilk ilham kaynağım, ilkokul öğretmenim Ali Hocam, değerli eşi Fatma Hanım ve oğulları Barış ile görüştük. İyi ki varsınız kıymetli hocam" ifadelerini kullandı.

"Kadın kardeşimiz dedi ki 'Beni bu enkazdan, bu gariplikten kurtarın, sesime ses olun' dedi. Sesine ses olacak mıyız, nasıl? İlk seçimde ister önce ister zamanında bir yıl kaldı. En geç bir yıl sonra az kaldı. Bu harami düzeni birlikte yıkacağız. Şimdi aziz Türk Milleti bu yüzükle geldiler, sizleri umutsuzluğa mahkum ettiler, beş maaş alan danışmanlar ürettiler. O beş maaş alan, yan gelip yatan danışmanlar garibanı sokakta tekmeledi. Bir yüzükle geldiler, bakan yardımcılarının maaşları 314 bin lira oldu. Bir yüzükle geldiler, 11 maaş alan müdürler oldu. Haram olsun, zıkkım olsun. Ama artık seçmen velinimettir, velinimetin sesini duyacaklar" diye konuştu.