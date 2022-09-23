Aksaray politika haberleri... AK Parti Aksaray teşkilatı muhtarlarla bir araya geldi

Aksaray haber... AK Parti Aksaray İl Başkanı Hüseyin Altınsoy ve parti teşkilatı köy muhtarları ile bir araya gelerek istişare toplantısı yaptı.

Ak Parti Aksaray İl Başkanı Hüseyin Altınsoy ve parti teşkilatı köy muhtarları ile bir araya gelerek istişare toplantısı yaptı.

Aksaray'da köy muhtarları ile toplantılarını sürdüren AK Parti İl Teşkilatı, Gülağaç ilçesine bağlı köy muhtarları ile bir araya geldi. Muhtarlara istişare ve değerlendirme toplantılarına özen gösteren AK Parti İl Teşkilatı, görüşmelerde köylerin sorun ve sıkıntılarına çözüm üretiyor. Muhtarlarla birebir görüşen AK Parti heyeti, sorun ve sıkıntıları dinleyerek muhtarların talep ve beklentileri doğrultusunda köylere hizmet götürüyor.

İl Başkanı Hüseyin Altınsoy başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda Milletvekili Cengiz Aydoğdu, İGM Başkanı Mehmet Tüzün, Gülağaç Belediye Başkanı Faruk Teymen, Gülağaç ilçesine bağlı köy muhtarları ile karşılıklı görüş alışverişinde bulundu. Toplantıda köylerde yürütülen ve yapılması planlanan projeler hakkında bilgiler veren AK heyet, tüm muhtarları tek tek dinleyerek talep ve sıkıntıları bir bir not etti. Muhtarlar tarafından yapılan talep ve sıkıntıların çözümü için gerekli çalışmaların yapılacağını, amaçlarının tüm köyleri modernleştirip yaşanabilir kılmak olduğunu dile getiren İl Başkanı Altınsoy, "Muhtarlarımızla bir araya gelerek gerçekleştirdiğimiz hizmetlerin son durumuyla ilgili bilgilendirmenin yanı sıra köylerimizin diğer sorunlarıyla kendilerinden bilgi aldık. Amacımız Aksaray'ımızın sınırları içinde eşit olarak herkesin hizmet almasıdır. Bu anlamda tüm köylerimizin değerli muhtarlarıyla buluşmaya devam edeceğiz" dedi. - AKSARAY