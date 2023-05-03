AKP İl Başkanı'nın Bilecik ziyareti öncesinde Melek Mızrak Subaşı'na tehdit iddiası

GÖKAY ŞİMŞEK

Bilecik Belediye Başkan Vekili Melek Mızrak Subaşı, AKP İl Başkanı Serkan Yıldırım'ın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Bilecik ziyareti öncesinde kentteki üst geçitlere astıkları Erdoğan posterleri için, "Ters kelepçe ile gidersin, hadi indir de göreyim" dediğini öne sürdü. Subaşı, "O zaman AK Parti İl Başkanı'nı aradım ve 'Sayın Başkan'ım o üst geçitler bize ait, en azından bize bir yazı yazın. Biz de reklam duyuruları yapacağız. En azından bir yüzüne biz, bir yüzüne siz asın' dedim. Sonuçta Cumhurbaşkanı geliyor. Ama İl Başkanı beni yanlış anlamıştı ve 'Ters kelepçe ile gidersin, hadi indir de göreyim' dedi. Arabadan konuştuğum için yanımdaki bütün çalışma arkadaşlarım da buna maalesef şahit oldular" dedi.

Bilecik Belediye Meclisi'nin mayıs ayı toplantısında, Atatürk Parkı önünde siyasi partiler tarafından açılan statlar ile ilgili tartışmalar yaşandı. Bilecik Belediye Başkan Vekili Melek Mızrak Subaşı, tartışmalar sırasında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Bilecik'e geçen ocak ayında yaptığı ziyaret öncesinde AKP İl Başkanı Serkan Yıldırım ile yaptığı bir telefon görüşmesini anlattı. Subaşı, Yıldırım'ın kendisine, kentteki üst geçitlere astıkları Erdoğan posterleri için "Ters kelepçe ile gidersin, hadi indir de göreyim" dediğini öne sürdü. Subaşı, şunları söyledi:

"'TERS KELEPÇE İLE GİDERSİN, HADİ İNDİR DE GÖREYİM' DEDİ"

"Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan gelirken Ekrem Başkan ile aynı zamana denk gelmişti. Sizlerin de bildiği üzere, buradaki üst geçitler kamuya ait. O zaman AK Parti İl Başkanı'nı aradım ve 'Sayın Başkan'ım o üst geçitler bize ait, en azından bize bir yazı yazın. Biz de reklam duyuruları yapacağız. En azından bir yüzüne biz, bir yüzüne siz asın' dedim. Sonuçta Cumhurbaşkanı geliyor. Ama İl Başkanı beni yanlış anlamıştı ve 'Ters kelepçe ile gidersin, hadi indir de göreyim' dedi. Arabadan konuştuğum için yanımdaki bütün çalışma arkadaşlarım da buna maalesef şahit oldular. Ben, bu durumda çok üzülüyorum. Bu bir tehdit unsuru olamaz. 'Cumhurbaşkanı korumaları yanımda, ters kelepçe ile gidersin' ne demek? Bu cümleyi unutmam. 'Siz beni tehdit mi ediyorsunuz' dedim. Buraya kim gelirse başımın üstünde yeri var. Cumhurbaşkanı geldiğinde de en çok belediye personelim çalışmıştır. Cumhurbaşkanı korumaları, beni bizzat arayıp teşekkür ettiler, nazik insanlar. Birçok konuda paslaştık. Çok da güzel geçti. Fakat bu tarz söylemler artık bitmeli. Artık 'hükümet bende, görürsün bak' anlayışı bitmeli. Şehrin önde gelenleri olarak, rahatça konuşup bu seçim sürecini yönetmeliyiz diye düşünüyorum."