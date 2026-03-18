Akın Gürlek'ten Özgür Özel'e: Oraya niye uğradın, açıkla

CHP lideri Özgür Özel'in iddialarına yanıt verirken Muhittin Böcek'in adaylık sürecine ilişkin para iddialarına değinen Adalet Bakanı Akın Gürlek "Muhittin Böcek 15 Ocak 2024 tarihinde Manisa'da bir benzinliğe uğruyor. Bu benzinliğe niye uğruyor? Orada biliyorsunuz Özgür Özel'e kendisinin adaylığı konusunda bir para iddiası var" ifadelerini kullandı.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in mal varlığı iddialarına yanıt vererek dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Gürlek, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ile ilgili davaya işaret ederek, bazı gelişmelerin yakında ortaya çıkacağını söyledi.

"BU BENZİNLİĞE NİYE UĞRUYOR?"

Bakan Gürlek, "Biliyorsunuz Muhittin Böcek davasında bir yargılama var. Muhittin Böcek 15 Ocak 2024 tarihinde Manisa'da bir benzinliğe uğruyor. Bu benzinliğe niye uğruyor? Burada Muhittin Böcek'in itirafçı olma durumu vardı. Orada biliyorsunuz Özgür Özel'e kendisinin adaylığı konusunda bir para iddiası var" ifadelerini kullandı.

Akın Gürlek'ten Özgür Özel'e: Oraya niye uğradın, açıklaÖzgür Özel'in kendisi hakkındaki mal varlığı iddialarını reddeden Bakan Gürlek, üzerine kayıtlı 4 adet taşınmaz bulunduğunu açıkladı.

"BAZ İSTASYONU ÇALIŞMALARI VAR"

Söz konusu iddialara ilişkin teknik verilerin de bulunduğunu belirten Gürlek, "Bu konuda baz istasyonu çalışmaları var. Baz istasyonu çalışmalarında ortaya konuldu. Özgür Özel bence iki noktayı perdelemek istiyor" dedi.

Akın Gürlek'ten Özgür Özel'e: Oraya niye uğradın, açıkla

ADAYLIK SÜRECİ YENİDEN GÜNDEMDE

Bakan Gürlek'in açıklamaları, Muhittin Böcek'in adaylık sürecini yeniden gündeme taşıdı. Bilindiği üzere Böcek, pandemi döneminde yaşadığı sağlık sorunlarının ardından yeni dönemde aday olmaması yönünde parti içinde eleştirilerle karşılaşmıştı. Antalya'da CHP içinde birçok isim adaylık için kulis yaparken, Böcek'in aday gösterilmeyeceği konuşuluyordu. Ancak süreçte yaşanan değişimle birlikte Böcek yeniden aday gösterilmişti. Gürlek'in açıklamaları sonrası bu süreçte yaşanan gelişmeler ve iddialar yeniden tartışma konusu oldu.

Yorumlar (3)

Haber YorumlarıŞeref Tok:

Eğer öyle bir şey olsaydı çoktan Özgür Özel i gece yarısı baskını ile göz altına alıp günlerce tv lerde yerden yere vuruyor olurlardı

Haber Yorumlarıgirilmez:

ÇORBA İÇİYORDUR NE VAR BUNDA

Haber YorumlarıAhmet ÇALIŞKAN:

Konuyu değiştirme

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Maç esnasında aldığı haberle suratı bu hale geldi

Maç esnasında aldığı haberle suratı bu hale geldi
Güzergahı karıştıran İETT şoförüyle ilgili gerçek şoke etti

Güzergahı karıştıran İETT şoförüyle ilgili gerçek şoke etti
Bursa'da 6 yıl tıp eğitiminde kullanılan emekli albayın naaşı ailesine teslim edildi

6 yıl tıp eğitiminde kullanılan emekli albayın naaşı defnedildi
Babacan: Milyonlarca çalışanın ve emeklinin 5 yıllık birikmiş alacağı var

"Milyonlarca çalışanın ve emeklinin 5 yıllık alacağı var"
Geri sayım başladı: Altında dananın kuyruğu bugün kopuyor

Geri sayım başladı: Altında dananın kuyruğu bugün kopuyor
Maç esnasında aldığı haberle suratı bu hale geldi

Maç esnasında aldığı haberle suratı bu hale geldi
Güzergahı karıştıran İETT şoförüyle ilgili gerçek şoke etti

Güzergahı karıştıran İETT şoförüyle ilgili gerçek şoke etti
Adalet Bakanı Akın Gürlek mal varlığını açıkladı: Üzerime 4 adet taşınmaz var

Bakan Gürlek, Özgür Özel'in iddiaları sonrası mal varlığını açıkladı