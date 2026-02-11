Akın Gürlek'ten boşalan koltuğa Can Tuncay oturdu
Adalet Bakanı olarak atanan Akın Gürlek'ten boşalan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı görevine geçici olarak Başsavcı Vekili Can Tuncay getirildi. Can Tuncay, FETÖ'nün 15 Temmuz Darbe Girişimi'nde darbecilere karşı ilk gözaltı işlemini yapan iki savcıdan biriydi.
- Akın Gürlek, Yılmaz Tunç'un yerine Adalet Bakanı olarak atandı.
- Can Tuncay, Akın Gürlek'ten boşalan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı görevine geçici olarak getirildi.
- Can Tuncay, FETÖ'nün 15 Temmuz Darbe Girişimi'nde darbecilere karşı ilk gözaltı işlemini yapan iki savcıdan biridir.
Cumhurbaşkanlığı kabinesinde kritik bir değişiklik yaşandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararla Yılmaz Tunç'un yerine Adalet Bakanı olarak İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek atandı.
GÜRLEK'TEN BOŞALAN KOLTUĞA TUNCAY OTURDU
Gürlek'ten boşalan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı görevine ise geçici olarak Başsavcı Vekili Can Tuncay getirildi. Tuncay, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu'nda görev yapıyordu.
DARBECİLERE İLK GÖZALTI İŞLEMİNİ YAPAN SAVCI
Can Tuncay, FETÖ'nün 15 Temmuz Darbe Girişimi'nde darbecilere karşı ilk gözaltı işlemini yapan iki savcıdan biriydi.