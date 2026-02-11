Meclis'teki kavgada Mahmut Tanal'ın burnu kanadı
Adalet Bakanlığı'nı devralan Akın Gürlek'in Meclis'teki yemin töreni sırasında ortalık karıştı. CHP'li vekiller Gürlek'in kürsüye çıkmasını engellemeye çalışınca bir anda tansiyon yükseldi, yumruklar havada uçuştu. Büyük arbede yaşanırken, burnuna darbe alan CHP'li Mahmut Tanal kanlar içinde kaldı.
- Meclis'teki yumruklu kavgada CHP'li Mahmut Tanal'ın burnu kanadı.
- Mahmut Tanal, Meclis revirinde tedavi altına alındı ve tedavisi devam ediyor.
- İçişleri Bakanlığı'na Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Adalet Bakanlığı'na İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek atandı.
Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararlarıyla İçişleri Bakanlığı'na Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Adalet Bakanlığı'na İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek atandı.
İki bakanlıkta yapılan revizyon sonrası bugün, devir teslim gerçekleşti. Devir teslimin ardından bakanlar, yemin etmek üzere Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne geldi.
CHP'DEN KÜRSÜ İŞGALİ
İki yeni bakanın TBMM Genel Kurulu'nda yemin etmesinden önce Meclis'te gerginlik yaşandı. Yumruklu kavgada CHP'li Mahmut Tanal'ın burnu kanadı.
Yaşanan arbedenin ardından, Akın Gürlek ve Mustafa Çiftçi, AK Partili vekillerin arasında yemin etti.
TEDAVİ ALTINA ALINDI
Tanal, Meclis revirinde tedavi altına alındı. Burada ilk açıklama yapan CHP'li vekil ensesinin çok ağrıdığını ve yere düşürüldüğünü söyledi. Tanal'ın tedavisi devam ediyor.