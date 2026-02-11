Meclis'teki kavgada Mahmut Tanal'ın burnu kanadı

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararlarıyla İçişleri Bakanlığı'na Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Adalet Bakanlığı'na İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek atandı.

İki bakanlıkta yapılan revizyon sonrası bugün, devir teslim gerçekleşti. Devir teslimin ardından bakanlar, yemin etmek üzere Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne geldi.

CHP'DEN KÜRSÜ İŞGALİ

İki yeni bakanın TBMM Genel Kurulu'nda yemin etmesinden önce Meclis'te gerginlik yaşandı. Yumruklu kavgada CHP'li Mahmut Tanal'ın burnu kanadı.

Yaşanan arbedenin ardından, Akın Gürlek ve Mustafa Çiftçi, AK Partili vekillerin arasında yemin etti.

TEDAVİ ALTINA ALINDI

Tanal, Meclis revirinde tedavi altına alındı. Burada ilk açıklama yapan CHP'li vekil ensesinin çok ağrıdığını ve yere düşürüldüğünü söyledi. Tanal'ın tedavisi devam ediyor.