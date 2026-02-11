Haberler

Meclis'teki kavgada Mahmut Tanal'ın burnu kanadı

Güncelleme:
Adalet Bakanlığı'nı devralan Akın Gürlek'in Meclis'teki yemin töreni sırasında ortalık karıştı. CHP'li vekiller Gürlek'in kürsüye çıkmasını engellemeye çalışınca bir anda tansiyon yükseldi, yumruklar havada uçuştu. Büyük arbede yaşanırken, burnuna darbe alan CHP'li Mahmut Tanal kanlar içinde kaldı.

  • Meclis'teki yumruklu kavgada CHP'li Mahmut Tanal'ın burnu kanadı.
  • Mahmut Tanal, Meclis revirinde tedavi altına alındı ve tedavisi devam ediyor.
  • İçişleri Bakanlığı'na Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Adalet Bakanlığı'na İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek atandı.

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararlarıyla İçişleri Bakanlığı'na Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Adalet Bakanlığı'na İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek atandı.

İki bakanlıkta yapılan revizyon sonrası bugün, devir teslim gerçekleşti. Devir teslimin ardından bakanlar, yemin etmek üzere Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne geldi.

CHP'DEN KÜRSÜ İŞGALİ

İki yeni bakanın TBMM Genel Kurulu'nda yemin etmesinden önce Meclis'te gerginlik yaşandı. Yumruklu kavgada CHP'li Mahmut Tanal'ın burnu kanadı.

Yaşanan arbedenin ardından, Akın Gürlek ve Mustafa Çiftçi, AK Partili vekillerin arasında yemin etti.

Meclis'teki kavgada Mahmut Tanal'ın burnu kanadı

TEDAVİ ALTINA ALINDI

Tanal, Meclis revirinde tedavi altına alındı. Burada ilk açıklama yapan CHP'li vekil ensesinin çok ağrıdığını ve yere düşürüldüğünü söyledi. Tanal'ın tedavisi devam ediyor.

Merve Yaz
Haberler.com / Politika
Yorumlar (3)

Haber Yorumlarıv4296zynqn:

Aa ne kadar üzüldüm. su testisi su yolunda kırılır Mahmut bey…

Yorum Beğen12
Yorum Beğenme11
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıDi:

Bu hirbo yaşıyor mu

Yorum Beğen5
Yorum Beğenme5
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMGk:

Dışarıda polis koruyor diye gelene gidene dayılanıyordu burda para etmemiş

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

